La modelo, de quien se conoce cómo ha sido su trayectoria profesional, aseguró que ha experimentado días difíciles desde que se enteró que estaba presentado preclampsia, pues ha tenido mucho dolor físico y emocional.

Además de la mencionada complicación, Daniela Ochoa, como es el nombre de pila de la también actriz, dijo que enfrentó el síndrome de Hellp, presión arterial elevada, y durante la cesárea presentó un ‘shock’ hemorrágico.

“Tuvieron que hacerme trasfusión de sangre y se me llevaron a mi bebé sin poderle ver su carita“, confesó Nanis, quien dio a luz a su pequeña Fracesca el pasado 2 de diciembre a las 7:40 a.m.

Pese a que el estado de salud de la modelo sigue siendo reservado, Ochoa confesó que ya no tiene espacio en sus brazos para más inyecciones, le pusieron una cánula en cada brazo, una sonda en la vejiga, está conectada a un respirador y hasta han tenido que bañarla.

No obstante, Nanis Ochoa comentó que lo más complicado de su proceso no ha sido su salud, sino el hecho de que pudo conocer a su hija solo 4 días después de que nació: “Qué impotencia y qué vacío. Sentí que me la arrebataron y no pude hacer nada”.

“Declaro que Francesca está sana y que todos sus órganos funcionan en el nombre de Jesús”, informó la actriz y pareja del cantante Juan Pablo Navarrete.

Aquí, la imagen con la que la empresaria dio su parte de tranquilidad y les agradeció a sus seguidores por tenerla en sus oraciones, pues esto la ha ayudado a sentirse fuerte: