green

La cantante española destapó ante sus seguidores lo que le envió la mayor del clan Kardashian, que sería una caja de bienestar de Poosh (marca de la empresaria); en el interior había un vaporizador de marihuana, una tanga de perlas, dos pijamas, productos para la piel y un succionador.

El mencionado juguete es el Ora 3 de la marca Lelo y sirve para estimular el clitoris, simula los masajes que se dan durante el sexo oral, es de los más silenciosos que existen en el mercado y cuenta con 12 distintos modos de uso.

Pese a que por la marca del producto todo indicaba que sería de tipo sexual, cuando Rosalía lo vio dudó de su uso y preguntó si se trataba de un limpiador facial, pues hay algunos que tienen una forma similar.

Aquí, parte de los regalos que recibió la intérprete de ‘Con altura’, a quien Kylie Jenner proclamó su esposa hace meses; sobre la imagen escribió: “Estoy muerta“.

a kourtney dando vibrador pra rosalia meoooo pic.twitter.com/Fyejffg1wv — gustavo 🍊 (@lustforfuk) December 8, 2020

Este es el vapeador que le dio Kourtney a Rosalía:

¿Kourtney Kardashian es amiga de Rosalía?

La cantante siempre se ha mostrado muy cercana a las estrellas de ‘Keeping up with the Kardashians’, sobretodo a Kylie Jenner, aunque este 2020 estuvo en el cumpleaños de Khloé Kardashian y Kourtney se declaró fan de su sencillo ‘Malamente’ en 2018.