Daniella Álvarez estuvo acompañada por su amado en la entrevista que le hizo el programa de chismes de Caracol Televisión, donde los 2 concordaron que están en su mejor momento, a pesar de la trágica vivencia que vivió la modelo con una de sus piernas.

Luego, la modelo colombiana contó que su relación con el español se inició hace 3 años cuando él dio el primer paso.

“Me dijo que me quería invitar a hacer ejercicio y que si tenía tiempo para ir a la montaña a un paseo”, dijo Daniella mientras aceptaba que desde ese momento Lenard le encantaba.

Aunque el actor tuvo que volver a su país natal, meses después volvió y consolidó su relación con la presentadora. Tuvieron una estable relación por 2 años pero por temas de proyectos profesionales decidieron terminar en el 2019.

Para Daniella, volverse a ver con Lenard en el momento que ella más lo necesitaba fue una bendición y ahí fue donde la pandemia del coronavirus puso su grano de arena.

“Volvió a Colombia en marzo y resulta que lo cogió el COVID aquí y no se pudo regresar, no habían vuelos para regresar a España. En ese mes me comenzó a pasar todo lo que me pasó. Este hombre salió corriendo a estar con mi familia y decir que iba a estar para mí”, contó Daniella a ‘La Red’ y agregó:

“Desde el segundo que salgo de la UCI, para mi ha sido impresionante como me cuida, me abraza, me besa, en esa camilla que no podía hacer nada. Siempre ha estado ahí, me apoyó en la difícil de la decisión de la amputación, mirándome con los mismos ojos, amándome de la misma manera”.

Esos momentos fueron los que consolidaron una vez más su relación y ahora ya tienen planes de casarse y hasta de tener hijos, aunque ella quiere 2 y el actor 3, por lo que por ahora deben empezar con el primero.