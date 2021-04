Sierra llegó hasta la gobernación de Santander y empezó a hacer un Facebook Live en el que constató cómo las oficinas del edificio estaban cerradas. Esto, debido a que los funcionarios estaban en la plazoleta del lugar celebrando el cumpleaños del gobernador, Mauricio Aguilar (con torta y mariachis).

Después de mostrar cómo se estaban incumpliendo normas de bioseguridad como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, Sierra se acercó al gobernador y le preguntó si esa reunión masiva estaba bien en medio de la tercera ola de COVID-19 que azota al país.

“¿Qué puede decirle a la gente? Aquí no se están respetando los protocolos”, manifestó Sierra.

“Aquí se han respetado los protocolos. […] No veo cuál sea su interés de irrespetar a este gobierno que lo ha respetado a usted como diputado. Le pido que sea más respetuoso con los que lo eligieron y a los que usted representa”, replicó Aguilar.

Sierra aprovechó y se acercó a uno de los policías que custodiaba al gobernador e irónicamente le preguntó: “¿Cuántas multas ha puesto por no respetar protocolos? Ah, no, acá no hay multas”.