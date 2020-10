green

Un seguidor le escribió a la actriz en la herramienta de ‘Hazme una pregunta’ si se había hecho el examen para identificar el coronavirus, o que si le causaba temor este procedimiento, del que aseguran es incómodo.

Ante la duda, Lina Tejeiro dijo que se ha hecho el ‘test’ en 3 oportunidades: la primera antes de la cirugía en la que le retiraron biopolímeros de sus nalgas, la segunda después de esta intervención y la tercera antes de grabar un material.

Pese a que un par de estas muestras salieron bien, la artista comentó que sí hubo algo que le produjo miedo:

“Fue cuando me dieron unos resultados de una prueba de sangre donde decía que ya tenía unos anticuerpos (de COVID-19). Seguramente ya me había dado, pero era asintomática”, expresó la ‘Reina de TikTok’, quien hace algunos días dio su truco para que no le dé guayabo.

Lina, que ‘peinó’ a una seguidora en Instagram, también dijo que desconocía en qué momento el virus llegó a su cuerpo, en qué lugar se contagió y tampoco tiene idea de las fechas en las que habría sido portadora.

Aquí, las historias de la actriz de 'Chichipatos'