Lo primero que le aclaró la famosa a la crítica, que también la ofendió al decirle: “Le falta cerebro y le sobra estupidez”, fue: “Jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie, solo soy actriz y a eso me dedico”.

“Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas, es porque no es capaz de hacerlo desde su casa; déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted. Cerebro tengo y lo uso muy bien, me aprendo libretos, leo mucho, sé que soy inteligente, y tengo excelente sentido del humor, no me meto y critico la vida de los demás”, añadió Lina Tejeiro, que en el pasado ya había tenido otras disputas con usuarios, a algunos les ha respondido con altanería y a otros, con gracia.

Luego, como la usuaria también la juzgó por “andar mostrando el cu&% remendado” en redes (la actriz tuvo que operarse la cola por un problema con biopolímeros y ha dado detalles en Instagram) y por su forma de ser, al punto que le aseguró: “Qué hombre va a querer estar con usted con esa actitud”, la celebridad le contestó que ella en su cuenta de Instagram hacía lo que quería y sin pedir autorización de nadie.

La actriz estaba tan incómoda con el comentario que le recomendó a la usuaria lo mismo que ella le escribió (porque en su concepto la famosa está “llena de vacíos”), que fuera a terapia y madurara.

“Para mí, su rabia es porque seguramente soy el amor platónico de su marido y le arde verlo derritiéndose por mí, jajajajaja. Madure usted, señora, y entienda que cada quien publica lo que quiere y que las redes sociales no son para educar niños”, puntualizó la artista.

La nueva pelea de Lina Tejeiro en redes sociales ha sido replicada por varios medios de entretenimiento y cuentas abiertas que replican contenidos de famosos. Aquí una de esas publicaciones con el comentario de la critica y la airada reacción de la actriz: