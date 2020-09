Los más recientes, y por los que estuvo en tendencias de entretenimiento en Twitter en la mañana de este jueves, fueron sobre si sus exnovios habían estado pendientes de ella, y en respuesta a un usuario que le dijo que su trasero le había quedado “horrible”.

Acerca del primer tema, Lina Tejeiro aseguró que ninguno le ha dedicado tiempo: “Ahí sí no aparecieron, pero cuando le daban uso…”, expresó, antes de soltar una fuerte carcajada.

“Le daban el uso y el abuso”, agregó la famosa, para seguir burlándose de que ni Andy Rivera ni Norman Capuozzo se han manifestado, más allá de lo que dijo el cantante justo después de la intervención quirúrgica a la que se sometió hace unas semanas.

Esa respuesta sobre los exnovios se puede ver en este trino en el que no solo replicaron, sino que aplaudieron lo que dijo:

Al otro comentario le dio la vuelta destacando otro rasgo de su belleza, su rostro: “Con esta cara, para qué culo. Prefiero tener esta cara, que tener tu cara de culo”, le dijo Tejeiro al seguidor que quiso ofenderla, nuevamente entre risas, como se puede ver en la siguiente publicación, en la que también destacaron su manera de contestar:

A continuación, otras reacciones a las divertidas respuestas de Lina Tejeiro a quienes intentan hacerla sentir mal con su cola:

Yo la ame jajaja me representa porque yo no tengo nalgas pero si cara y melones jajajaa. Me doy moral 😃😝

— La Lisiada (@lisgonzaalez) September 24, 2020