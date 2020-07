green

Lo dijo en una dinámica de preguntas que hizo con sus fans en Instagram y después de que ellos le preguntaron su opinión sobre lo que le había sucedido a su ex, que fue operada la semana pasada.

“Es una mujer muy valiente; espero que esa valentía de contarle a todo el mundo [lo de su caso con los biopolímeros] no sea en vano. Chicas, por favor, sean muy conscientes, cuando se realicen estos procedimientos, de dónde los hacen”, expresó el cantante.

Sin embargo, los interrogantes sobre Lina Tejeiro continuaron, por lo que el artista mostró su incomodidad y, de forma cordial, pidió cerrar los temas de su ex.

“Cada que abro esta casilla de las preguntas y hago esta actividad siempre es lo mismo. […] Si me pueden dar ese ‘break’, de tener mi espacio y lidiar con mi intimidad, estaré eternamente agradecido”, fue parte de lo que manifestó Andy Rivera.

En su petición, el cantante también afirmó que eso de que le anden preguntando por su expareja todo el tiempo le “roba mucho la tranquilidad”.

“No sé si ustedes alguna vez han sentido la necesidad de lidiar con cosas ustedes mismos, situaciones que uno no quiere que todo el mundo esté opinando, cosas que no andas contando porque quieres trabajarlas tú, y resulta que se me ha hecho muy difícil. […] Siento que pasó la puerta de la casa, quiero entrar a trabajar en mi teléfono y mis redes y se me hace difícil”, puntualizó.

Lo dicho por el reguetonero sobre Lina Tejeiro en sus historias de Instagram se puede escuchar en la siguiente publicación donde replicaron sus declaraciones: