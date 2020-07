View this post on Instagram

Lina Tejeiro fue atacada por subir contenido a sus historias donde se ve en excelente estado de salud 🤯 La actriz ante el mal entendido decidió salir a aclarar nuevamente que las historias que está subiendo las realizó antes de la cirugía 😱 Asimismo, confesó que se encuentra en recuperación, pues su operación fue el viernes 😰 #linatejeiro #linatejeirofans #biopolimeros #bogota #rechisems