‘La liendra’ alcanzó este lunes los 5 millones de seguidores en Instagram y aprovechó esta fecha tan especial para abrir su corazón y contarles a miles de personas lo melancólicas que han sido las últimas horas para él, pues se ha sentido bastante solo. Sin embargo, el joven influenciador aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de las personas que lo siguen y hablar de lo importante que es desahogarse para seguir adelante.

“Hoy decidí ser real. Gracias por los cinco millones de seguidores, es demasiado trabajo, pero sigue siendo un número virtual. Son cinco millones en redes, pero me siento demasiado solo (llanto)… pero agradecido con la vida, con tener a mi familia bien”, expresó en el comienzo del video que publicó en sus historias de Instagram.

Mauricio Gómez, como es su nombre real, contó algo de lo que extraña por estos días en los que goza de fama y cosas que antes no tenía. “Si les digo que me siento solo es porque en este mundo, si se te acerca alguien, piensas que es por tus seguidores, te vuelves muy desconfiado. Me hace mucha falta mi barrio, mis amigos (llanto)… Dios los bendiga por estar ahí, gracias, somos cinco millones”, aseguró.

El ‘instagrammer’ se conmovió bastante al recordar lo mucho que ha cambiado su vida en tan poco tiempo. “No me da pena llorar porque somos personas, uno siempre viene a reír y uno nunca llora. Gracias por tanto. Yo solamente comencé a hacer videos, yo no contaba con que me iba a ir tan bien, lo agradezco, pero en dos años mi vida ha cambiado demasiado (llanto). Pasar de no tener nada a tenerlo todo es bueno, pero también no tener nada te hace falta”, confesó.

Por último, ‘La liendra’ envió un mensaje positivo a sus seguidores y una pequeña explicación final a su llanto: “Lloren, pero al otro día rían porque son más las cosas buenas que las malas. No es que esté triste, hoy me levanté nostálgicamente feliz porque logramos una meta más, pero en la vida no es que esté muy bien, no es que esté muy acompañado, pero no importa, uno no necesita personas al lado para salir adelante”.

‘La liendra’ llora porque se siente solo

A continuación, el video completo del influenciador llorando y bastante emocionado luego de alcanzar 5 millones de seguidores en Instagram: