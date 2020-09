green

En una reciente entrevista con Empire, la británica decidió destapar la anécdota que por mucho tiempo tuvo en secreto, porque no estaba segura de compartir detalles de ese estilo sobre el famoso protagonista de ‘Pantera negra’: “Voy a contarla, porque creo que es un testimonio de quién era”, expresó la actriz al medio.

Lo que ocurrió es que Chadwick, en su rol de productor de la cinta, quiso que Sienna fuera parte del elenco de ‘21 Bridges’, pero en la negociación con el estudio los números que ella exigía no llegaban a lo que estaban dispuestos a pagarle, a pesar de tratarse de un filme de alto presupuesto.

“Sé que todo el mundo comprende la disparidad salarial en Hollywood […] Y como dudaba en volver al trabajo y mi hija estaba comenzando la escuela y era un momento inconveniente, dije: ‘Lo haré si me compensan de la manera correcta’. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llevarme al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”, recordó Miller.

De acuerdo con Sienna, un gesto como el que tuvo Chadwick no se ve nunca en la industria del cine.

“A raíz de esto, les conté esa historia a otros amigos actores varones y todos se quedaron muy, muy callados y se fueron a casa, y probablemente tengan que sentarse y pensar en las cosas por un tiempo”, concluyó la actriz.

Este es el tráiler de ’21 Bridges’, la película para la que Chadwick Boseman donó parte de su salario para pagarle a Sienna Miller lo que pedía por su trabajo:

La inesperada muerte de Chadwick Boseman

Luego de una batalla en silencio contra un cáncer de colón, el hombre que dio vida al rey de Wakanda en ‘Pantera negra’ perdió su lucha y murió el 28 de agosto de 2020, en Los Ángeles.

La noticia tomó por sorpresa a fanáticos de las aventuras de Marvel, pero también a sus colegas, que dedicaron sentidos mensajes para despedirlo, muchos de ellos destacando su gran corazón.

Un día después de que se comunicara el fallecimiento de Chadwick Boseman, el trino en el que se dio la información, desde su cuenta oficial, se convirtió en el mensaje con más ‘me gusta’ en la historia de Twitter, récord que ostentaba antes Barack Obama.