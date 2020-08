Fue precisamente eso, su muerte, lo que convirtió el trino en el que más ‘me gusta’ tiene en la historia de Twitter, con más de 7 millones, y contando.

“El trino con más ‘me gusta’. Un tributo para un rey #WakandaForever”, escribió la red social desde su cuenta, uniéndose así a los cientos de mensajes que han enviado fans y colegas del artista, como los actores que hacen parte del universo Marvel.

Antes de la muerte de Chadwick Boseman, el récord lo ostentaba el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, con un trino con foto de 2017, en el que aparecía junto a niños de diferentes razas y escribió la frase de Nelson Mandela: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su pasado o su religión…”.

El mensaje de Obama tiene a la fecha 4.3 millones de ‘me gusta’.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017