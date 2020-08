La intempestiva muerte del actor de 43 años, a raíz de un cáncer que no había hecho público, no solo sorprendió a los fanáticos de los cómics y las películas de superhéroes, sino también a sus propios compañeros.

Así lo evidenciaron en sus cuentas de redes sociales, expresándose apesadumbrados y reafirmando que su carácter y su personaje, símbolo de la lucha contra el racismo en una época en que parece haber resurgido especialmente en Estados Unidos, han sido bastiones de lucha para las personas discriminadas.

Chris Evans, que hace del Capitán América, se expresó “absolutamente devastado”. “Chadwick era especial. (…) Pocos intérpretes tienen tanto poder y versatilidad. Tenía mucho trabajo asombroso todavía por crear”, comentó, y terminó su mensaje con un término usado para despedir a personas que lucharon por empoderar a la raza negra, recordando su papel como el rey T’Challa, alter ego de ‘Pantera negra’: “Descansa en el poder, Rey” (Rest in power, King).

El actor que encarna a Thor, Chris Hemsworth, dijo tener el corazón roto y dijo que era “una de las personas más amables y genuinas que he conocido”.

Mark Ruffalo, que dio vida al siempre furioso Hulk, sacó su lado más sensible, como al final de la saga, y señaló que esto ha hecho “más profundas las tragedias” de este año. “Tu grandeza estaba solo comenzando”, escribió.

Los estudios Marvel también dieron su pésame: “Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz”:

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz

