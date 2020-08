“Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días”, dijo Maluma en su discurso de aceptación del MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip en la categoría ‘Latino’.

Vestido de amarillo y en un plató rodeado de coches, desde donde sus seguidores acababan de escuchar su canción ‘Hawái’, el reguetonero agradeció por el reconocimiento que le fue otorgado en una particular gala celebrada en varios escenarios exteriores de Nueva York.

“Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción”, agregó el cantante, único colombiano que se alzó con un premio en la gran noche del domingo.

Maluma hacía mención así de J Balvin, una de las grandes ausencias de la noche, ya que el “príncipe del reguetón” tenía previsto actuar en la gala, pero canceló su asistencia una semana antes.

La canción de Maluma se enfrentaba a ‘China’, de Anuel AA, y en la que colaboraron Daddy Yankee, Ozuna, Karol G y J Balvin; ‘Yo Perreo Sola’, de Bad Bunny; ‘Amarillo’, de J Balvin; ‘Mamacita’, de Black Eyed Peas, en la que colaboraban Ozuna y J Rey Soul; y ‘Tusa’, de Karol G junto a Nicki Minaj.

Este es el video que le dio el triunfo a Maluma en los MTV Video Music Awards de este año:

Entre tanto, la gran ganadora de la noche fue Lady Gaga, quien llamó la atención con sus originales mascarillas en tiempos de pandemia y se llevó a casa 5 reconocimientos, entre ellos el de artista del año.

✅ 1 epic @vmas performance…

✅ 4 #VMA wins…

To #CHROMATICA and back, @ladygaga had one INCREDIBLE NIGHT! 💖 pic.twitter.com/jsOORShP0Q

— MTV (@MTV) August 31, 2020