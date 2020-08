green

La semana pasada, Adriana Arbeláez Gutiérrez, mediante su abogada, denunció a Manuel José y aseguró que no ha querido reconocer la paternidad de su hijo, quien nació en el 2016.

Sin embargo, en diálogo con el programa de chismes de Caracol TV, el artista dijo que primero “todo se tiene que comprobar”.

“Es por eso que al no tener ninguna solicitud ni notificación por parte de una autoridad, no se ha procedido”, agregó José Manuel, aunque la abogada de Arbeláez Gutiérrez aseguró en el programa mexicano ‘Ventaneando’ que existe una causa en un juzgado familiar.

El supuesto hijo de José José reconoció que en el 2015 tuvo una relación con Adriana Arbeláez, pero que no fue más que una amistad, algo pasajero con “algunos encuentros íntimos”.

“Todo lo que esta señora está diciendo, lo tiene que comprobar. En el momento no tengo ninguna notificación, si eso existiera, ya me hubiera presentado”, dijo a ‘La Red’ Manuel José.

Ante los comentarios de la abogada, que señaló que el cantante “huyó como las ratas” al saber que tenía un hijo, él respondió en ese magacín: “Manuel José no evade, no se esconde, ni huye. Para que alguien venga a insultar, a amenazar en el tono que ella lo hace, no se necesita ser abogado”.

El imitador indicó que en caso de que ese niño sea su hijo, responderá sin problemas y le dará el amor que todo menor necesita, sin embargo, pidió que no se comparara su caso con José José con el que él vive ahora.

“Me molesta la mentira, la inexactitud de las cosas. No hay ningún punto de comparación entre la historia mía con José José, porque mi madre nunca salió a revelar lo que había sucedido, no salió a atacarlo, a exigirle nada ni a exhibirme a mí y a dar este espectáculo tan degradante, tan pobre, tan lamentable”, finalizó en el mismo programa.

