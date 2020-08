green

En ese momento, Aída Victoria aseguró que Violeta Bergonzi le parecía “un espectáculo” de mujer y que la abordaría si tuviera la oportunidad, pues en su vida siempre ha sido alguien “de proyectos”, por lo que si se quiere “comer” a una chica, va a “perseguirla”.

Ahora, un poco más de tres meses después, le llegó la hora de decírselo de frente cuando la misma Violeta la invitó a un Instagram Live que hizo a comienzos de agosto, en donde le preguntó de dónde saca esa confianza para decir que con unos tragos, si le da papaya, intentará alcanzar su objetivo, es decir ella, que sería la misma que le dio el valor para hacer un explícito acto con su novio en otra transmisión, pero en julio.

“Yo creo que la seguridad se basa en que a ti no te dé miedo el rechazo. Te la pongo así, yo estoy acá diciéndote ‘Me gustas, te quiero coger’, y yo no tengo miedo de que tu me rechaces”, le explicó Aída Victoria a Violeta.

Luego, agregó que incluso si ella le dijera que ni siendo hombre tendrían algo, eso no golpearía su seguridad. “Ahí está la seguridad, en el hecho de que si tu me rechazas, si tu me dices que no te parezco atractiva, eso no va a cambiar la percepción que tengo de mi misma, ni va a hacer que yo me quiera menos, o que me ‘achicopale’. Al contrario”.

Al final, le dejó claro que no significa que la vaya a acosar ni mucho menos, pero que “Si nos tomamos unos tragos, yo te voy es a conquistar, mami”.

El momento en el que Aída Victoria le ‘echa los perros’ de frente a Violeta Bergonzi se puede escuchar desde el minuto 26:53 del siguiente video de la cuenta pública de Instagram de la expresentadora de ‘La movida’.