“¿Con quién de la farándula colombiana te gustaría tener sexo, hombre y mujer?”, fue el interrogante que le dejó la exprotagonista de Novela a Aída, quien dudo en responder, y hasta comentó que no se le ocurría el nombre de ninguna persona.

No obstante, Yina y las personas que la acompañaban detrás de cámara la alentaban. “Y no me vaya a decir que con Greeicy. Greeicy es muy divina, pero no“, agregó Calderón.

“Yo soy una mujer de proyectos, y si yo me quiero comer a una mujer yo voy a perseguirla. Si lo digo ahora me va a oír. […] Me importa un carajo si esa mujer no me habla más. Una mujer que yo conocí en un programa, y la tipa me dejó impactada: es muy atractiva y tiene una personalidad que a mí me dejó loca”, explicó Merlano en la grabación.

Luego de dudar y darle largas a su confesión, Aída Victoria aseguró que la mujer con la que ella desea tener sexo es con Violeta Bergonzi, presentadora del programa ‘La Movida’; además, espera que “no esté fuera de” su alcance.

“Esa mujer es un espectáculo”, concluyó en el tema la barranquillera, aunque Yina quiso saber cuál es el hombre del medio con el que también fantasea y ella aseguró que el único que está en su radar es su novio.

Aquí, el video:

Estas son algunas fotos de Violeta Bergonzi: