Durante un ‘live’ compartido en dicha red social, Lumar Alonso se metió entre las piernas de Aida Victoria para practicarle sexo oral, o por lo menos pretender hacerlo, como se puede ver en el fragmento que circula en Twitter, pero no con los mejores comentarios.

Varios tuiteros que siempre intentan defender a la hija de la prófuga excongresista, aseguran que esta vez “ya se pasó horrible”, mientras otros más calificaron la grabación como “un asco” o dijeron que ella ya no sabe qué más hacer para llamar la atención.

A Aida, sin embargo, parece no importarle lo que digan de ella o su novio, con quien esta semana respondió algunas preguntas sobre su relación, lo que piensa su mamá de él y hasta si a Lumar le gusta que ella le haga el beso negro.

A continuación dejamos el video, seguido de algunas de las reacciones que ha generado, y por las que entró a las tendencias este viernes 3 de julio:

Ehmm a mi Aida Victoria no me quita ni me pone, no he estado en contra de lo que ella quiere trasmitir con su sexualidad pero esto ya es otra cosa… ya está tildando a lo vulgar, que horror que se ponga en estas en un live. Y sé que su contenido es para +18 pero no hay NECESIDAD https://t.co/9XODhAnFKG

— tu tía Adriana (@killerf___) July 3, 2020