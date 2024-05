La noticia del día en el fútbol tiene como protagonista al delantero de 25 años, quien por medio de un video publicado en sus redes sociales confirmó que dejará el PSG a final de temporada.

Después de lo que fue el nuevo fracaso del conjunto parisino en la Uefa Champions League, en la que cayó eliminado por el Borussia Dortmund en semifinales, el atacante francés (la máxima figura del equipo), optó por abandonar el equipo.

En las imágenes, Mbappé aparece con un buso rojo agradeciendo todo lo que vivió durante la temporada 2017-18, cuando llegó al PSG procedente del AS Mónaco, donde compartió con Radamel Falcao García.

Acá, el video de Kylian Mbappé:

“Hola a todos, soy Kylian, quiero hablar con ustedes. Siempre he dicho que me dirigiría hacia ustedes cuando llegara el momento y quiero anunciarles que este será mi último año en el Paris Saint-Germain. No renovaré. Y la aventura terminará en unas pocas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, dijo el futbolista.

Con el PSG, Mbappé ganó 2 Copas de la Liga de Francia, 6 Ligas de Francia, 3 Copas de Francia y 4 Supercopas de Francia. Con estos, sumados a la Liga que consiguió con el Mónaco, Mbappé suma 16 títulos con clubes. En cuanto a selección, el atacante consiguió el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones de 2021.

“Son un montón de emociones, muchos años en los que he tenido la oportunidad y el inmenso honor de defender al club más grande de Francia y uno de los más grandes del mundo […]. He crecido como hombre también, con toda la gloria y los errores que he podido cometer”, agregó el francés en su despedida..

Por ahora se desconoce el destino del atacante, pero muy seguramente, y según los rumores que surgieron a lo largo de los últimos meses, será el Real Madrid. El conjunto ‘Merengue’ lleva al menos 5 años tratando de contratarlo, pero es el futbolista el que no ha aceptado las propuestas.

