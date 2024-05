Por: El Colombiano

“Estamos convencidos de que vamos a remontar y nos vamos a clasificar para la final”. El atacante estrella del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, declaró este domingo a varios medios que está “confiado” ante el partido del martes en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

El PSG, que eliminó al Barcelona, está allí forzado a levantar una eliminatoria que se ha puesto cuesta arriba después de perder 1-0 el miércoles en Alemania ante el Borussia Dortmund.

“Hay mucha presión, es normal, está en juego una plaza en la final de la Liga de Campeones, algo que no es cualquier cosa. Sobre todo cuando se conoce la historia de este equipo en la competición”, dijo Mbappé durante un evento de su asociación “Inspired by KM” con 2.000 niños en los Campos Elíseos de París.

“Somos conscientes de esa presión, pero el grupo está muy tranquilo. Estamos confiados, estamos seguros de que vamos a poder levantar ese marcador y que nos vamos a clasificar para la final”, dijo a los periodistas.

“Muchos niños me han dicho hoy que tenemos que ganar. Y tienen razón, ¡tenemos que ganar!”, sonrió Mbappé, que busca ganar su primer Balón de Oro.

“En cualquier caso, un día como el de hoy sirve para relajarme como persona. Seguro que voy a llegar al día del partido de buen humor, dispuesto a defender los colores de mi equipo para clasificarnos a la final”, insistió el campeón mundial de 2018, que en principio abandonará el PSG al término de la actual temporada.

Antes de ello puede ganar su primera Liga de Campeones, un torneo que el PSG tampoco conquistó en su historia.

La final está programada para el 1 de junio en Wembley, en Londres, y el otro finalista saldrá del duelo del miércoles Real Madrid-Bayern de Múnich (ida: 2-2).

Mbappé también fue preguntado este domingo por su objetivo de estar con Francia en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París-2024, algo que no tiene seguro porque dependería de la autorización de su club.

“Mi postura no ha cambiado. Pero la verdad es que no es asunto que toque ahora. Ahora toca el París Saint-Germain. En este momento, no pienso mucho en los Juegos Olímpicos pero mi postura al respecto no ha cambiado”, dijo.

Mbappé ya ha manifestado su deseo de estar con Francia en los Juegos Olímpicos en su ciudad. El torneo olímpico de fútbol se reserva en categoría masculina para jugadores sub-23, pero cada selección puede incluir a tres hombres mayores de esa edad y esa sería la vía para él, que tiene 25 años.

Al no ser un torneo que forme parte de las fechas FIFA, los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores y el Real Madrid, que suena como probable destino de Mbappé para la próxima temporada, ya informó el martes a varias federaciones nacionales, entre ellas la francesa, de que no tiene pensado poner a disposición a sus futbolistas para los Juegos de París, que coinciden en fechas con su pretemporada.

