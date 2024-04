Por: El Colombiano

A propósito de los talentos del fútbol colombiano que se forjan en Chocó, tres de los cuales se destacan en la Selección Colombia: Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yáser Asprilla, Atlético Nacional tiene otro joven que está en proyección y al que el técnico uruguayo Pablo Repetto le viene dando la oportunidad. Se trata de Yéicar Perlaza.

Este jugador, de 21 años de edad, nació en Quibdó en el 2003 y llegó a Nacional proveniente del club vallecaucano Estación Verde en 2020. Hizo parte de la Primera A y C del fútbol formativo. Mientras que en el equipo sub-21 del club verde marcó 7 goles e hizo 15 asistencias antes de pasar al elenco profesional en 2022. Sin embargo, le quisieron dar mayor fogueo y el año pasado fue a préstamo al fútbol norteamericano, al North Texas.

“Ese paso me sirvió mucho para ir adquiriendo experiencia y volver para afrontar el reto de jugar en el equipo más grande de Colombia, creo que no me ha quedado grande y espero seguir actuando de la mejor manera”, dijo Perlaza.

Sin embargo, como en Estados Unidos acostumbran a sacar todas las estadísticas de los partidos, llamó la atención que en varias de las mediciones de velocidad que se le hicieron, Yéicar alcanzó una velocidad máxima de 39 kilómetros por hora con la que recorrió 10,8 metros por segundo.

En esta medición, el extremo de Nacional, que se metió en la pelea en laLiga BetPlay, supera al súper astro francés, Kylian Mbappé, quien hizo 10,6 metros por segundo a una velocidad de 38 kilómetros por hora.

De esa manera, Yéicar únicamente es superado por el que es considerado a la fecha el futbolista más rápido del mundo, el defensor Sven Botman del Newcastle United, quien logró acelerar hasta los 39.21 Kilómetros por hora.

Las velocidades de estos futbolistas son más que llamativas teniendo en cuenta que el atleta Usain Bolt alcanzó una velocidad máxima de casi 44 kilómetros por hora cuando corrió en 9,58 segundos los 100 metros planos en el Mundial de Alemania (2009).

☀☕”Mi paso por Estados Unidos me sirvió mucho para tomar experiencia y venir a jugar en el equipo más grande de Colombia: Creo que no me ha quedado grande y espero seguir actuando de la mejor manera” Yeicar Perlaza, jugador de Atlético Nacional.#PrimerToque pic.twitter.com/nd34iv2V6Z — Win Sports (@WinSportsTV) April 2, 2024

Perlaza suma 63 minutos en la actual temporada desde la llegada del técnico Pablo Repetto y ha respondido, dejando una buena imagen. Sin embargo, ser el más veloz del equipo no le garantiza volverse figura. El mismo Usain Bolt probó suerte en cuatro equipos: Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) · Borussia Dortmund (Alemania) · Stromsgodset (Noruega) y Central Coast Mariners (Australia) y no tuvo mayor suceso.

🎥 | Las palabras Yéicar Perlaza, Andrés Salazar y el profe Repetto, previas al duelo ante Fortaleza 🎙️⚽️💚#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/x83urMlemw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 2, 2024

A Yéicar le tocará seguir trabajando duro y complementando su velocidad con otros aspectos del juego. Por ahora, ha respondido a la confianza del cuerpo técnico.

