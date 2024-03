Por: 10SPORTSCO

Ya van varias semanas desde que se empezó a especular de la renovación de Franco Armani en con River Plate. El portero llegó al cuadro Millonario en el año 2018 luego de su exitoso paso por Atlético Nacional.

En el ‘Verdolaga’, que revivió en el actual torneo, dejó una huella imborrable tras ganar múltiples títulos locales y la Copa Libertadores del año 2016. En su despedida, prometió ante miles de hinchas verdes que regresaría para retirarse, pero sus planes cambiaron.

Con el equipo de ‘La banda cruzada’, Franco se consolidó como ídolo y sus grandes actuaciones lo llevaron a la Selección Argentina con la que ya ganó Copa América y la Copa del Mundo.

Actualmente, el argentino es el principal referente y capitán de River, sin embargo, los hinchas de Nacional aún conservaban la ilusión de su regreso pero la idea del cancerbero ya no sería esa.

Hace algunas semanas se conoció que renovaría su contrato con el cuadro riverplantense hasta el año 2026. Esta noticia dio paso a especulaciones sobre su posible retiro pues de concretar su renovación estaría en el club hasta los 40 años y su vuelta a Colombia se descartaría.

El experimentado arquero aún no se ha pronunciado al respecto, pero en los últimos días se supo que habría cambiado sus planes de retiro y Nacional ya no sería una alternativa. Según cuentan periodistas argentinos, la idea de Franco es decirle adiós al fútbol con la camiseta de River y no con la del verdolaga como lo prometió en 2018. De hecho, hay quienes afirman que ya está todo acordado de palabra con River.

"SE VA A RETIRAR ARMANI CON LA CAMISETA DE RIVER" Informa @GustavoYarroch que hay acuerdo para que el arquero renueve por dos años más.#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/AOsPi7Tc1x — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 28, 2024

