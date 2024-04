Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

A principios de año Juan Carlos Osorio llegó al Athletico Paranaense, equipo con el cual tuvo buenos resultados. Sin embargo, estos no fueron suficientes y fue despedido cuando apenas llevaba dos meses de proceso con el club brasileño.

Antecedente: Las verdaderas razones por las que Juan Carlos Osorio fue despedido del Athletico Paranaense

Es por eso que por estos días, el técnico risaraldense se encuentra sin equipo y ha estado en contacto con algunos medios de comunicación en los cuales ha hablado de su carrera deportiva.

Es de resaltar que uno de los clubes en donde mejor le fue al entrenador de 62 años fue Atlético Nacional, institución que lleva en su corazón pues con ella ganó todo en el fútbol colombiano: Liga BetPlay (2013-I, 2013-II, 2014-I), Copa Colombia (2012-2013) y Superliga (2012).

(Vea también: Nacional superó a Santa Fe, Millonarios y Junior en importante estadística fuera del fútbol)

Así las cosas, Osorio está en todo su derecho de opinar del Rey de Copas, por lo que recientemente habló acerca del presente del equipo.

En entrevista con ‘Cambio de Frente’, de Telemedellín, el DT compartió sus opiniones sobre la gestión del conjunto antioqueño. Cabe mencionar que a pesar de que al técnico lo caracteriza un carácter fuerte, evitó los duros comentarios y, por el contrario, hizo una afectuosa recomendación.

(Lea también: Santa Fe sorprende (¿para mal?) con venta de boletería para juego contra Atlético Nacional)

Después dio un ejemplo con los panelistas del programa: “En este intuyo que usted es el director del programa, David el especializado en fútbol y usted. Si esto no funciona, si las preguntas no salen, no podemos decir que fue el camarógrafo el que no supo hacer las preguntas. No, eso es decisión de ustedes”.

“En el fútbol hay demasiado dinero, entonces hay mucho espacio para que la energía se vaya para un lado y para el otro, entonces las decisiones son consensuadas. Pero las verdaderas relaciones son de dos, no son de tres, cuatro o cinco. Uno en el fútbol tiene 25 relaciones porque cada jugar es diferente”, concluyó el estratega oriundo de Santa Rosa de Cabal.

Lee También

Por ahora, Juan Carlos Osorio, como todos los hinchas ‘verdolagas’ hará fuerza para que Nacional clasifique a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El próximo desafío del Verde que es décimo en la tabla con 19 puntos, será este viernes, 5 de abril, cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot a Fortaleza desde las 6:10 de la tarde.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.