Con la jornada apenas iniciada, a 145 kilómetros de la meta, se dio la explosiva fuga en esta etapa 2 del Giro de Italia.

Christian Scaroni, Andrea Piccolo, Davide Bais, Filippo Fiorelli y Martin Marcellusi fueron los protagonistas en la fuga que llegó a sacarle 4 minutos de ventaja sobre el pelotón.

(Vea también: Pogacar sufrió accidente que le hizo sacar chispas en la segunda etapa del Giro).

Así lucía parte del recorrido en esta etapa 2 del Giro de Italia:

It's the "polenta violenta" for us #GirodItalia pic.twitter.com/kK8GOeSbIh

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024