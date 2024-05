En el comienzo de la etapa, a 125 kilómetros de la meta, se dio la fuga inicial en el Giro de Italia 2024. Los protagonistas fueron Louis Barré (Arkea), Andrea Pietrobon (Polti Kometa), Lilian Calmejane (Intermarché), Nicolas Debeaumarché (Cofidis), Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) y Filippo Fiorelli (Bardiani).

Los seis ciclistas fugados fueron los primeros en comenzar el ascenso a San Pietro, el cual completaron con una amplia ventaja sobre el lote remanente de pedalistas.

(Vea también: Estos son los ciclistas colombianos que correrán el Giro de Italia; ojo con sus dorsales).

Esta fue la partida del Giro de Italia 2024:

