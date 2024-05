Este sábado 4 de abril, los seguidores del deporte estarán atentos al ciclismo, ya que comienza el Giro de Italia 2024, la primera gran competencia de este deporte de la temporada.

(Ver también: Estos son los ciclistas colombianos que correrán el Giro de Italia; ojo con sus dorsales)

Para esta competencia hay mucha ilusión y expectativa, ya que hay varios ciclistas colombianos y algunos van a luchar, incluso, por la clasificación general, como el caso de Daniel Felipe Martínez.

Sin embargo, de otro del que se espera mucho es Nairo Quintana, ciclista del Movistar, ya que esta es una carrera que se le ha dado bien y que para esta temporada llega con mucha hambre de victoria, recordando que estuvo un año sin equipo y el conjunto español le abrió las puertas para que volviera a competir.

No obstante, pese a que se creía que el principal objetivo iba a ser la general, Nairo aterrizó sus aspiraciones y aseguró que ahora el plan es diferente al de hace unos años.

Nairo Quintana, confiado para el Giro de Italia

En un video compartido por el equipo, Nairo aseguró que está muy contento de regresar a esta competencia y que espera ser importante para que sus compañeros también disfruten del viaje como él lo hizo.

🦅🇨🇴🗣️ @NairoQuinCo, símbolo del deporte en Hispanoamérica, vuelve en este #Giro 2024 a las Grandes Vueltas por etapas. Escuchamos al boyacense de Movistar Team a menos de 24 horas de tomar la salida en Italia.#RodamosJuntos | @PTelefonicaCol | @giroditalia pic.twitter.com/tTPjDfiUbR — Movistar Team (@Movistar_Team) May 3, 2024

“Estoy emocionadísimo de estar en una grande porque al final uno nunca termina de soñar. Este comienzo de temporada no ha sido fácil porque se han presentado lesiones, llego muy corto de forma porque no he podido entrenar bien, tuve muy pocos días y bueno, hay que ver las condiciones y cómo voy ganando nivel cada día”, dijo Nairo.

Y en cuanto a sus objetivos de la temporada, agregó: “Hemos cambiado y ha venido un cambio generacional en el ciclismo. Por eso quiero seguir trabajando, quiero aportarle al equipo y en este Giro espero poder ayudar a Will y a Einer para que puedan dar ese siguiente paso que necesitan ellos”.

(Ver también: “Como rana sorda”: Nairo Quintana le brincó a excampeón del Tour que lo insultó)

De esta manera, Nairo no va a luchar por la clasificación general porque no está en sus mejores condiciones, pero sí espera ser protagonista en algunas etapas y así también empujar a sus compañeros para que tengan un gran nivel.

