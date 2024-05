Este sábado 4 de mayo comenzará la edición 107 del Giro de Italia, competencia en la que harán presencia seis ciclistas colombianos, entre los que se destaca el pedalista de 34 años, del Movistar Team.

Pero su participación tiene un toque especial, ya que será su regreso después de siete años de haber quedado subcampeón (en 2017). No obstante, fue campeón en 2014, año en el que debutó en la ronda italiana.

“Hoy inicio el Giro de Italia con la misma felicidad y emoción que hace 10 años cuando participé por primera vez”, escribió el boyacense en su cuenta de X, citando un video de lo que fue la presentación del Movistar.

Hoy inicio el @giroditalia con la misma felicidad y emoción que hace 10 años cuando participé por primera vez. https://t.co/kQ3ZdE0Ccw — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) May 2, 2024

¿Qué dijo Nairo Quintana sobre el Giro de Italia?

En rueda de prensa previa a la carrera, el competidor fue consultado por las sensaciones que tenía de la competencia y no ocultó su deseo de estar peleando cosas importantes.

“Alegría porque, de hecho, hace un par de semanas ni siquiera pensé que estaría aquí. Son 10 años que han pasado y que venimos con Movistar con gran emoción. Me gustaría estar ahí nuevamente peleando, al principio de año estuve muy bien, pero tuve un COVID-19, una caída y tendré que afrontarlo de otra manera”, explicó Quintana a los medios.

ATENCIÓN: Nairo Quintana se pone a la defensiva: "Ya vendrán algunos a decir que ya no valgo, pero llego de la mejor manera" Junto con sus compañeros Fernando Gaviria y Einer Rubio, Nairo habló en una rueda de prensa, "sobre sus buenas sensaciones".🤩👍 https://t.co/WiXQfAGI4i pic.twitter.com/efcdZDGcmA — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 2, 2024

En ese mismo espacio, el escalador aprovechó para referirse a los comentarios que puede recibir una vez en carrera, pero dejó claro el objetivo que tiene.

“Algunos vendrán con las críticas a decir que ya no estoy y no valgo porque no he llegado de la mejor manera entrenado, pero espero poco a poco ir bien y ayudarles a los jóvenes. Luego, espero tener buenas piernas en la última semana para aprovechar las condiciones”, concluyó.

Nairo estará en las filas del Movistar junto a los también colombianos Fernando Gaviria y Éiner Rubio. Su última gran vuelta fue el Tour de Francia en 2022, pero fue descalificado del top-10 conseguido por usar tramadol.

