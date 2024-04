El ciclista colombiano Nairo Quintana es uno de los deportistas más importantes en la historia del país, pues devolvió los triunfos, las alegrías y con sus títulos ha emocionado a todos los ciudadanos.

(Ver también: Nairo Quintana sufrió caída y se retiró de la Vuelta a Cataluña; dicen cómo está del golpe)

De hecho, 2023 fue muy duro para él porque se quedó sin equipo y no pudo competir, pero para este año Movistar confió de nuevo en el corredor y por eso ya está de nuevo en el pelotón mundial, pese a que las enfermedades y las caídas no lo han dejado mostrar su mejor nivel.

Independientemente de eso y que está corriendo en Europa, el colombiano sigue pendiente de lo que pasa en el país en cuanto a deportes, economía y política, por lo que en el lanzamiento de una nueva versión de su carrera se refirió a lo hecho por el presidente Gustavo Petro y no ocultó su molestia por lo que ha venido pasando con el deporte.

Lee También

En la atención a medios, Quintana aseguró: “No quiero hablar de temas políticos, pero cuando dijeron que el ministerio del Deporte no servía para nada, no sé si-el presidente-quiso decir el ministerio o quién lo dirige, porque lamentablemente no hemos tenido la suerte de tener el dirigente que se quisiera tener para sacarle el provecho. Colombia tiene grandes talentos en diferentes modalidades y esperamos que esta ministra pueda durar todo el mandato”.