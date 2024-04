El inicio de temporada para el ciclista colombiano Nairo Quintana no ha sido nada sencillo, pues el adaptarse de nuevo al pelotón mundial y las constantes enfermedades y lesiones no le han permitido mostrar su mejor nivel con el equipo Movistar.

De hecho, en la Vuelta a Cataluña, en la que se esperaba una gran participación del colombiano debido a las condiciones de la competencia, sufrió una fuerte caída que lo obligó a retirarse de inmediato, pues se vio comprometido de la clavícula y no fueron solo raspones como se pensaba en un principio.

Es más, luego de los exámenes que se le hicieron se determinó que el colombiano tuvo una “una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho”, por lo que estará fuera de las carreteras por varias semanas.

Esta lesión hizo pensar que el colombiano se perdería uno de sus principales objetivos para esta temporada, el Giro de Italia, pero ahora hay una luz de esperanza de que compita gracias a una información que se filtró desde Italia.

Según confirmó Ciro Scognamiglio, periodista de la Gazzetta Dello Sport, uno de los medios deportivos más importantes de Italia, Movistar es optimista con respecto a la recuperación del colombiano y por eso sigue en los planes para competir en la primera gran vuelta de la temporada de ciclismo.

Info @Gazzetta_it – @Movistar_Team sources confirmed today that they are confident about the presence of @NairoQuinCo at @giroditalia (start 4 may from Venaria Reale). @NairoQuinCo won 2014 edition, and arrived 2° in 2017. His last competition this year has been @VoltaCatalunya

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) April 17, 2024