A partir del próximo sábado 4 de mayo, los espectadores del ciclismo a nivel mundial estarán pegados a sus televisores para ver el Giro de Italia 2024, la primera gran vuelta de la temporada, la cual promete mucho porque los recorridos son bastante duros y los deportistas que estarán son muy buenos.

De hecho, ya los distintos equipos han sacado la lista oficial de los corredores que los representarán y uno de los que más llamó la atención fue el Bora Hansgrohe, el equipo alemán que para este año hizo varias contrataciones y por eso espera ser gran protagonista.

Los elegidos para competir esta carrera son el colombiano Daniel Felipe Martínez, quien tiene la oportunidad de conseguir el primer gran título de su carrera, Giovanni Aleotti, Patrick Gamper, Jonas Koch, Florian Lipowitz, Ryan Mullen, Maximilian Schachmann y Danny Van Poppel.

