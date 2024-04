A partir del próximo 4 de mayo y hasta el 26 del mismo mes, los seguidores del ciclismo y del deporte en general estarán pegados a sus televisores, ya que en estas fechas se correrá el Giro de Italia 2024, la primera gran vuelta de la temporada, la cual promete mucha emoción por su recorrido y los deportistas que harán parte de ella.

Además, para los colombianos será una competencia especial, pues hay varios corredores ‘cafeteros’ que harán parte de esta y no será solo por participar, sino que en sus objetivos está tanto ganar etapas como luchar por la clasificación general.

De hecho, en uno de los que hay más hay esperanzas es en el corredor del Bora Hansgrohe Daniel Felipe Martínez, excorredor del Ineos, quien llegó al conjunto alemán para ser protagonista y conseguir resultados importantes, siendo esta su primera gran prueba de la temporada.

En una publicación compartida por el equipo en la mañana de este lunes 29 de abril, en la que se ven cajas de pizza haciendo alusión a que se va a correr en Italia, se puede apreciar que la ficha fuerte será el ciclista colombiano, quien estará acompañado de otros nombres importantes como Giovanni Aleotti, Patrick Gamper, Jonas Koch, Florian Lipowitz, Ryan Mullen, Maximilian Schachmann y Danny Van Poppel.

🍕 Hungry for success and stepping up for a slice of the #Giro action are:

🔹 Dani Martínez

🔹 Giovanni Aleotti

🔹 Patrick Gamper

🔹 Jonas Koch

🔹 Florian Lipowitz

🔹 Ryan Mullen

🔹 Maximilian Schachmann

🔹 Danny van Poppel

Let’s roll! 👊🏼 pic.twitter.com/cutThNwjY4

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 29, 2024