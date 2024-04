Bora Hansgrohe fue uno de los equipos de ciclismo que mejor se reforzó para esta temporada, pues con la contratación de Daniel Felipe Martínez y el esloveno Primoz Roglic espera sumar muchos triunfos en, principalmente, las grandes vueltas de la temporada.

Sin embargo, más allá de los nombres que llegaron para darle un salto de calidad al equipo, los directivos tomaron la decisión de ir más allá y contar con una de las marcas más reconocidas en el deporte mundial a partir del próximo mes de junio: Red Bull.

Esta empresa se ha metido de lleno en varios deportes, principalmente extremos, pero igual ahora tiene equipos de fútbol, patrocina a ciclistas por solitario y mucho más. No obstante, llegó la hora de meterse de lleno en el deporte de las dos ruedas.

Según dio a conocer el medio Mundo Deportivo, la idea de la marca de energizantes es adquirir el 51 % del equipo alemán, por lo que se haría presente en el uniforme y en demás elementos que utilizan los deportistas.

Is this the new Red Bull Bora Hansgrohe kit?https://t.co/GeUaLjr8Ry pic.twitter.com/ZGiBdTORAf

— Christoph (@Jack24Bauer) April 22, 2024