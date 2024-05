Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

Luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que se veía a una mujer que llevó a su tío sin vida para hacer un préstamo en un banco, la mujer implicada aseguró que no sabía que su familiar estaba muerto.

(Antecedente: Una mujer llevó a su tío muerto al banco para reclamar una plata)

La mujer, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, llevó a su tío, Paulo Roberto Braga, de 68 años, al banco. El hombre estaba en silla de ruedas, mientras que ella le sostenía la cabeza y le hablaba, algo que presuntamente lo hacía para disimular que él ya estaba muerto.

Luego de las críticas, Érika confesó que no se había dado cuenta que su tío estaba muerto y que él estaba bien cuando llegaron al lugar.

“No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo”, dijo Érika de Souza para el medio.

La mujer se defendió diciendo que no recuerda muy bien lo que pasó el día del banco ya que toma unos medicamentos recetados. También dijo que ella no era la cuidadora de su tío y que “él era independiente, caminaba, hacía lo que quería, tenía buena memoria. No estaba en silla de ruedas”.

(Lea también: Joven contaba billetes, prendió ventilador y se le voló gran suma de dinero por la ventana)

En la actualidad, el Ministerio Público de Brasil acusó a Vieira Nines de ser consiente de la situación en la que estaba su familiar, además dijo que mostraba “desprecio y falta de respeto hacia su tío”.

Lee También

Además, la jueza Luciana Mocco, del Juzgado Penal de Bangu, en Río de Janeiro, revocó la prisión preventiva impuesta a la mujer ya que los abogados dijeron que ella tenía problemas de salud mental, que es ama de casa y que está a cargo de una menor discapacitada que requiere cuidados en casa.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.