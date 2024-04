Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

La mujer que aparece en la grabación fue identificada como Érika de Souza Vieira Nunez, quien pretendía retirar un préstamo de 17 mil reales brasileños, es decir, casi 13 millones de pesos colombianos.

(Vea también: Bebé que habría sido declarada muerta despertó durante su funeral: “Su corazoncito latía”)

El cadáver que llevaba Vieira sería el de Paulo Roberto Braga, su tío fallecido a los 68 años. Al percatarse de la situación, los empleados del banco filmaron la evidencia e hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se encargaran de la turbia situación.

En el contenido multimedia, de hecho, la mujer le habla al cadáver con seguridad: “Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Lo que pueda hacer, lo haré. Firma para no darme más dolores de cabeza”.

Según los reportes policiales, el hombre llevaba algunas horas sin vida, aparentemente por causas naturales. Sobre la situación de Érika, quien actuaba como si el hombre siguiera vivo, se están considerando posibles cargos en su contra por difamación de cadáver y malversación de fondos.

La situación ha dado inicio a un debate en redes sobre la cordura, la ética e incluso, la legalidad en los accesos financieros.

Este es el video del increíble momento:

Detienen a una mujer en Brasil por llevar el cadáver de su tío al banco para intentar cobrar un préstamo. pic.twitter.com/LBjkZL1jme — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 17, 2024

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.