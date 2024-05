Recientemente, Anahí se convirtió en el centro de la polémica al felicitar públicamente a Guillermo Rosas, el hombre señalado de haber defraudado a los miembros de RBD durante su gira de reencuentro.

La cantante fue criticada porque su gesto pareció ignorar el sentimiento de sus compañeros, quienes, aunque no han hecho declaraciones públicas sobre el incidente, se dice que están molestos por la estafa que sufrieron.

Este acto de Anahí avivó las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los integrantes de la banda, supuestamente provocado por el conflicto financiero que existe con la banda. Ante esta situación y para evitar malentendidos, la artista decidió aclarar lo que está ocurriendo y explicar cómo se siente sobre el problema que empañó la felicidad de la reunión del grupo.

El comunicado de Anahí tras ser criticada por felicitar al mánager acusado de estafar a RBD. A través de una historia en Instagram, la actriz y cantante explicó que su relación con Rosas no tiene nada que ver con el ámbito laboral. Aclaró que su felicitación no significa que no esté del lado de sus compañeros y que, como todos los afectados, espera que el problema se resuelva de la mejor manera.

“Se han desatado muchos comentarios, notas y especulaciones por un post que compartí recientemente. En esa publicación, dije que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar claro que esta era una expresión personal y no tuve intención de herir a nadie”, afirmó Anahí, quien hasta ese momento había evitado hablar públicamente sobre el tema.

¿Qué han dicho los demás miembros de RBD?

Hasta el momento, ningún otro miembro de la agrupación ha comentado sobre el mensaje que Anahí envió a Guillermo Rosas. Sin embargo, se rumorea desde hace tiempo que la cantante se ha alejado de sus compañeros, en particular de Maite Perroni. Por otro lado, Dulce María y Christopher Uckermann compartieron publicaciones en sus redes sociales sobre el tema de la “lealtad”, lo que algunos han interpretado como una posible indirecta dirigida a Anahí.

