En una entrevista con la actriz Camila Jiménez para el pódcast ‘Mójate la palabra con Camy’, la presentadora Carolina Cruz se refirió sobre las relaciones que están surgiendo actualmente.

(Vea también: Carolina Cruz se endeudó con $ 2.800 millones y así lo confesó: “Lo mío no es la plata”)

Durante la conversación, Cruz Osorio también compartió su perspectiva sobre el amor, destacando que para ella significa libertad:

Sin embargo, la presentadora aclaró que cuando habla de “amor libre”, no está sugiriendo relaciones abiertas ni poliamorosas. Aunque respeta estas formas de relación, no las ve adecuadas para su vida, y preferiría estar soltera antes que iniciar una relación poliamorosa.

“Lo respeto, pero no estoy preparada para eso… siento que si quiero poliamor mejor estoy soltera y así no me siento mal”, afirmó.

La mamá de Matías y Salvador también señaló que para ella el poliamor no es una opción, especialmente porque siente que la energía íntima es muy fuerte y no se sabe con certeza con cuántas personas ha estado la pareja con la que uno tiene relación.

Lee También

Además, la presentadora explicó por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque. Dijo que fue porque a él nunca le interesó el matrimonio y ella decidió no presionarlo.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea. Dije ‘si a él no le gusta, yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’. Entonces yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, concluyó Carolina Cruz.