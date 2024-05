Luego de que se conociera la muerte de María Fernanda Lizcano, una periodista que trabajaba como productora en el programa ‘Los informantes’ de Caracol, se hicieron virales algunos testimonios y relatos que dejó la mujer un año antes de que falleciera.

En la agrupación de escritos que publicó Lizcano en sus redes sociales, titulados ‘Hora de abrirme’, la reportera dio detalles sobre el cáncer que padecía y los cambios que tuvo en su vida luego de que se le hubiera descubierto esta enfermedad:

(3/4) Me operaron, creció el #cancer de mi papá, empecé otro tratamiento, se desbarató mi familia y me encontraron otra metástasis, (cerebro). Pero empecé a transformar el dolor y entender las polaridades de la vida. Soy afortunada.

La mujer, que trabajó en RCN, Caracol Radio y otros medios de comunicación, contó que el 2023 fue un año que cambió su vida para siempre, pues, luego de tres años de haber contraído esta patología, su cuerpo sufrió una metástasis en los huesos que, relata, le hizo sentir el dolor físico y emocional más fuerte que pudo experimentar.

Pero aunque la enfermedad no se detuvo allí, pues el cáncer también llegó a su cerebro, sus ganas de vivir tampoco pararon. María Fernanda Lizcano dijo que el avance de su enfermedad le había ayudado a apreciar la vida y “anhelar lo simple”:

Tal fue su amor por la vida que, aunque fuera consiente de que el futuro de su afección era incierto, la productora se animó a vivir como siempre lo hizo: amando la vida con toda la intensidad.

“Esperaba curar el cáncer para contar mi historia, para abrirme, para decir que lo logré, pero ahora entiendo que no se trata de vencedores y perdedores. Escribir me ha permitido ver que ya he ganado, así aún no haya ‘vencido al cáncer’. Mi cuerpo tiene una capacidad inagotable de amar la vida y por eso la vivo con tanta intensidad. Escribo porque sigo cumpliendo mis sueños” cierra el relato.