En la cuenta de Youtube de Caracol Radio se publicó un nuevo episodio del pódcast conducido por la periodista Vanesa de la Torre: “Geniales y mayores que yo”. Actualmente, esta producción cuenta con siete episodios en los que, junto a una invitada, de la Torre reflexiona sobre diferentes temas como la maternidad, el trabajo y la edad. En esta ocasión, la entrevistada fue María Lucía Fernández, periodista reconocida por su trabajo como presentadora en Noticias Caracol.

Luego de conversar sobre las dificultades que tanto Vanessa de la Torre, como ‘Malú’ Fernández atravesaron durante su carrera como periodistas y como madres, de la Torre le preguntó cómo había sido el proceso de separación mientras acababa de tener una bebé de un mes de nacida, a lo que Fernández respondió:

“Sí, una bebé de brazos, de tetero y me separé porque no estaba funcionando el matrimonio y evité llegar ya a otras dimensiones de depresión, de odio o de maltrato, no físico pero sí emocional. Entonces, antes de llegar a esa etapa de algo que se veía venir, era mejor tomar la decisión. Por eso pasamos muchas mujeres y me tocó vivirlo a mí”, dijo la periodista.

Agregó que este proceso fue difícil porque, “esta sociedad está armada de una manera en que si tú estás casada o tienes un lazo, pues el señor o el papá asume lo que le corresponde y la señora asume lo que también le corresponde, pero cuando estas figuras paternas se ausentan, también se ausentan de otras obligaciones y otros deberes que son económicos”.

Explicó que una de las situaciones que más le costó atravesar fue cuando empezó a ganar más dinero que su pareja, la relación empezó a afectarse

“Empecé a asumir económicamente la responsabilidad de los hijos con muy poca ayuda. Hice un proceso, no porque me faltara económicamente, sino por dignidad y porque este ejercicio lo tienen que hacer las mujeres en Colombia. Si el papá no responde económicamente por los hijos, aquí hay unos espacios y hay unas denuncias penales por inasistencia familiar”, a lo que Vanessa de la Torre preguntó “¿Usted lo denunció?” y Fernández respondió “Claro que sí, penalmente y fue muy difícil, pero aprendí que eso hay que hacerlo, es un ejercicio que hace parte de la ley y en ese sentido tiene que funcionar. Si no quiere pagar porque no quiere, que es dolo, la ley obliga a los hombres, o en otros casos a las mujeres, a que tienen que responder emocional y económicamente por sus hijos”.