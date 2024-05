‘Malu’ Fernández lleva en los medios de comunicación desde 1991, cuando la televisión y la radio eran los protagonistas en los hogares colombianos. Ahora mismo es considerada un referente para muchos comunicadores sociales y presentadores, pero el inicio de su carrera no fue tan sencillo.

Fernández, así como muchos, logró posicionarse en Noticias Caracol gracias a su talento, su trabajo y su disciplina. En entrevista con Vanessa de la Torre contó la dura situación que tuvo que vivir cuando tenía a sus hijos pequeños a causa de tanto trabajo, tuvo que enfrentar varias secuelas tanto físicas como mentales:

“Hice un tiempo radio y televisión, hasta que un médico, un día que no me pude levantar a las 4 de la mañana que tenía que salir corriendo, me dijo: ‘Usted decide radio o televisión’, pero las dos cosas al tiempo, más niños, colegio, casa, con horarios tan cruzados. En la mañana tenía que estar con Darío Arizmendi, a las 7 de la noche tenía noticiera en televisión y a las 11 de la noche también. Dormía tres horas“.

Dicho horario laboral tan extenso causó que la presentadora empezara a sufrir: “Comenzó el drama que conoces muy bien que se llama insomnio“.

Ahora que no trabaja de la misma manera, contó que ha podido recuperar el sueño, pero aun así no logra dormir las 7 horas necesarias, comprobado científicamente.

Según cuenta ‘Malú’, lo máximo que logra dormir son cinco horas, pero bien dormidas.

Terminó de decir que una de las cosas que más la desvelaba eran los niños, sobre todo porque tuvo que dejar de estar presente en ciertos momentos importantes de su infancia.

