Carolina Cruz a través de su canal de YouTube recordó el momento en el que fue ‘trending topic’ por presentar en ‘Día a día’ un portacuchillos hecho con libros durante plena pandemia.

Carolina Cruz explicó lo de los portacuchillos en ‘Día a día’

El hecho ocurrió en 2020 cuando los presentadores se encontraban en casa por la situación sanitaria que vivía el mundo y, además, contó cómo se le ocurrió elegir esa actividad para mostrarla en ‘Día a día‘.

“Nos tocaba inventarnos cada día cosas que se hicieran en casa, así que a las 5:00 p. m. nos reuníamos para hablar de lo que íbamos a hacer el día siguiente en la emisión. Yo me metí a la red social de Pinterest y empecé a buscar y me salieron varios portauchillos que se hacía con libros y eran divinos” , dijo Cruz.

Luego, contó: “Había unos muy lindos y nunca lo vi por el lado negativo como lo vieron los demás. Yo envíe las ideas y me las aceptaron todas y nadie lo vio mal, éramos como un grupo de 15 personas entre periodistas y presentadores”.

“Me mandaron las cosas para hacer el portacuchillos. Me enviaron a casa los libros, los cuchillos, salimos al aire y perfecto, todo salió bonito. Yo salgo del programa y me dicen que soy tendencia en redes, pero, ‘¿por qué?’ Me decían: la bruta de Carolina Cruz quiere matar la literatura. Yo no entendía por qué me decían eso“.

“La idea jamás era matar o asesinar la literatura. Creo que muchas personas tienen la cabeza tan dañada, y tienen tanto negativismo, tantos problemas y oscuridad y muestran solo lo que ellos quieren ver y el mundo de las redes sociales empezó a ver eso”, expresó la exreina.

En la noche, la presentadora montó un video en su cuenta de Instagram donde se disculpó, pero admitió que se arrepintió de hacerlo: “Una persona me llamó y me dijo: ‘¿por qué te disculpaste?’ Si lo haces es porque realmente sí la embarraste, pero tú no hiciste nada malo y si tu punto de vista era ese, así debe ser”.

Por otro lado, Cruz recordó que por ese entonces estaba embarazada de su segundo hijo, Salvador :”Empecé a hacer mi proceso de fecundación in vitro para tener otro bebé. Para mí fue una dicha porque estaba en mi casa con mis hijos y seguía trabajando y eso fue una bendición”.