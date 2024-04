Carolina Cruz habló sobre la millonaria deuda que le costó relación con su hermano Iván Cruz y su mamá Luz María Osorio, así lo expresó la presentadora a través de su cuenta de YouTube ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’.

La presentadora del programa de ‘Día a día’ indicó que le tocó dar la cara a los bancos cuando se enteró que su hermano, a quien había delegado el control de sus empresas, le contó que la deuda de las empresas ascendía a 2 mil millones de pesos.

“Empezamos con mi familia a posicionar una marca que incluía negocios de joyería, zapatos, fajas, perfumes, línea corporal de belleza y otros. Delegué la administración a mi hermano, quien tenía cero experiencia en negocios, porque él salió de estudiar y se puso al control de la compañía”, contó Cruz.

Después dijo: “Empezamos a cometer muchos errores por desconocimiento, nunca nos dejamos asesorar. Mi mayor error fue confiar en ellos (familia), yo debía saber de números y funcionamiento de la compañía, pero me relajé, grave error“.

La mamá de Matías y Salvado Palomeque dijo: “Empezamos a abrir nuevos locales, a pagar arriendos carísimos, a poner el negocio en franquicia sin saber cómo era eso. Otro error era que yo sacaba mensualmente un dinero para que las empresas dependieran de mi bolsillo, y eso no se debe hacer, error garrafal”.

Pasaron los años y Cruz tuvo una reunión con su hermano, quien le comentó que inicialmente las empresas tenían una deuda de $500 millones de pesos porque quiso tapar algunos huecos con un dinero y se le salió de las manos.

“Finalmente, logramos pagar esa deuda y le dije a mi hermano: ‘Eso no puede crecer y me contestó, fresca que eso no crece”, dijo Cruz.

Meses después, su hermano la llamó a una reunión y le contó que la deuda había crecido y que ahora tenían un déficit de 2 mil millones de pesos. “Yo no soy una mujer millonaria, lo mío no es la plata. En ese momento me tocó vender un apartamento y sacar prestamos y obviamente se fracturó la relación de hermanos”.

Así pagó Carolina Cruz una deuda millonaria

“Aprendí con un totazo y con un gurapaso que han sido uno de los más poderosos de mi vida. Cuando organicé las deudas me di cuenta que no eran 2 mil millones de pesos sino 2.800 millones de pesos, yo tenía mucha rabia”

Finalmente, la exreina dijo que le tocó tomar el control de la empresa y lo primero que hizo fue dar la cara a los bancos. “Les dije: ‘No tengo ese dinero, necesito que me ayuden’ Y con mi mánager y una persona que se convirtió en un angelito me ayudó a salir de las deudas porque no quería deberle nada a nadie”.

“Trabajé muchísimo, como nunca lo había hecho, mucho tiempo valioso lo sacrifiqué con mis hijos para pagar dicha deuda que se pagó en dos años”, contó Cruz entre lágrimas.

