El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en entrevista con Valora Analitik, entregó detalles sobre en qué va el proceso que se adelanta para que Colombia pueda importar gas desde Venezuela por medio de un acuerdo entre PDVSA y Ecopetrol.

De acuerdo con el jefe de la petrolera estatal colombiana, Venezuela tendría listas las primeras moléculas de gas natural para enviarlas a Colombia el primero de enero de 2025.

“En el compromiso que tienen con nosotros, ellos están disponibles para entregarnos gas desde esa fecha”, dijo Roa.

Pero que Colombia esté lista para recibirlo va a depender, fundamentalmente, del cronograma de las actividades relacionadas con la recuperación de, al menos, 1,1 km de gasoducto que fueron desmantelados, que es una zona ya muy delimitada y concreta, y que corresponde al tramo más crítico.

Pero también dependerá de la rehabilitación de las estaciones de control y regulación -que son entre tres y cuatro estaciones ubicadas a lo largo del gasoducto, que se espera también sea muy rápida-, y la incorporación de una planta de tratamiento de gas que requiere ese gas para poder ser introducido con la calidad que exige la regulación colombiana.

“Son esos tres elementos los que componen un presupuesto preliminar que, por ahora, hemos venido hablando de unos US$ 35 millones a US$ 40 millones con respecto a lo que costó ese tubo -desarrollarlo en 2005 o 2006- fue de US$ 497 millones la inversión. De modo que es un presupuesto que no es escandaloso y que podría permitir una rápida ejecución”, precisó Roa Barragán.

Sobre el calendario de avances -para cumplir esas fechas a enero de 2025-, en el Congreso de Naturgas, el presidente Roa había dicho que se necesitaban de cerca de 12 meses para sacar este proyecto adelante, y si los meses se cuentan desde ese momento, las cifras no darían. Sin embargo, Roa aclaró que ese lapso empezó a correr desde diciembre de 2023.

“La carta de ellos nos llegó en diciembre del año pasado, allí nos decían ‘podemos ofrecerles a ustedes la disponibilidad’. Todo está dentro de los tiempos y éstos han ido corriendo, pero se han estado haciendo actividades como las que les he mencionado”, precisó el presidente de Ecopetrol.

Aseguró que este proceso se ha hecho de la mano con Cenit, su filial de transporte de hidrocarburos, “el recorrido físico a todos los 87 km que hay en el territorio nacional y ese es el dictamen y cronograma ya muy establecido sobre que, en cerca de diez y 12 meses, se tardaría el tener habilitada la infraestructura”.

Cabe recordar que el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte ubicado entre Colombia y Venezuela tiene una capacidad total de 400 millones de pies cúbicos. “El tubo tiene una capacidad máxima, por su diámetro, de 26 pulgadas para poder transportar hasta 400 millones de pies cúbicos día de gas natural”, indicó Roa Barragán.

Añadió que “no obstante, lo que se estableció en el contrato son volúmenes de entre 160 millones y 220 millones de pies cúbicos día. Nuestro déficit -que seguimos teniendo monitoreado a partir del año entrante- es de 83 GBTU día que son unos 85 millones de pies cúbicos diarios, eso es el 8,5 % de la demanda que tenemos en el país”.

Entre tanto, Ricardo Roa aclaró que la opción de importar gas desde Venezuela no será permanente, sino que está enmarcada en la baraja de opciones que tiene Colombia para evitar un desabastecimiento de gas natural, mientras los recursos que tiene en zonas clave como el Piedemonte Llanero y el mar Caribe empiezan su producción comercial.

“La vigencia de ese contrato entre PDVSA y Ecopetrol va hasta 2027. Ese contrato sigue vigente. El gasoducto seguramente podrá aguantar muchísimos años más, pero todo lo va a definir es la competitividad, las moléculas del offshore, disponibilidad de gas y la posibilidad de tener las licencias y permisos habilitados. Por eso, mientras tanto, tener gas desde Venezuela es una alternativa de mediano, corto y largo plazo. Entendiendo estos elementos externos que permitan viabilizar el gasoducto. Todo esto puede durar 40 o 50 años”, manifestó el líder de la petrolera colombiana.

La licencia de Estados Unidos que tiene en vilo a Ecopetrol

Como se sabe, para poder traer gas desde Venezuela, Ecopetrol necesita una licencia de Estados Unidos debido a las sanciones que tiene sobre el país del presidente Nicolás Maduro.

Ricardo Roa ha venido explicando que esa licencia sigue en trámite, pero aseguró que ha habido avances desde Estados Unidos para alcanzarla.

“Estados Unidos ha ido haciendo un ejercicio de flexibilización de esas licencias para operadores directamente. Hay licencias abiertas, las restricciones para algunos operadores que ya están en Venezuela”, subrayó Roa.

Y señaló que, en el caso dado que Estados Unidos decida no conceder el permiso, todo el proyecto se caería. “Esa es una alternativa, si la negaran nosotros no vamos a violarlas en ningún momento, ni a sobrepasarlas, ni a sobreponernos. Hay otras alternativas que estamos evaluando como la posibilidad de ampliar la capacidad de importación de gas natural que hay con SPEC (de Promigas) en el Caribe”.

También detalló que la otra opción se está estudiando y consiste en implementar una plataforma semejante a SPEC en Chuchupa (en La Guajira). “Estamos estudiando esta salida para poder traer gas, regasificarlo e internarlo a través del ducto Ballena – Barranca que también tiene una conexión que permite, desde Ballena, transportar el gas al territorio del Caribe”.

Por otro lado, está la opción de LNG (gas natural licuado) a través de Buenaventura. “Todo esto es por barco, es lo que estamos haciendo desde 2017 en Colombia con la importación de gas, esto no es nuevo”.

“No hay un fantasma frente a la importación de gas. El gas natural la gente lo aprecia, independiente de dónde venga y el vehículo que tenemos que es el contrato con PDVSA, esa es una alternativa para traerlo de manera eficiente y económico”, expuso Roa Barragán.

El gas de Venezuela Ecopetrol tendrá que ‘limpiarlo’

Si bien el gas de Venezuela es una alternativa para Colombia, no hay que dejar de lado que PDVSA ha sido sancionada varias veces por problemas ambientales, además de tener una huella muy alta de carbono con su producción de gas natural.

Como la bandera del Gobierno Petro es ambiental, ¿qué va a pasar con este energético cuando llegue al país? Pues, de acuerdo con Ricardo Roa de Ecopetrol, en el marco de las especificaciones del gas que se podría importar desde Venezuela, hay algo que se llama la psicrometría: la hoja de descripción de los componentes y de los elementos como el porcentaje de azufre y el contenido de humedad, la calidad de gas, entre otros.

Según Roa, estos elementos están debidamente incorporados en ese anexo técnico para saber cuál es la calidad del gas que debe recibir Colombia. “Ambientalmente, es claro que la huella de carbono que generan la movilización, exploración, producción, explotación de hidrocarburos en Venezuela es alta versus las nuestras”.

Ante esto, el ejecutivo indicó que en el contrato hay claridades al respecto. “Allí se dice cuáles son las calidades permitidas en esos elementos que, se traducen ambientalmente en un sentido. Entender que nosotros requeriríamos la instalación de una es de una unidad de tratamiento de ese gas para poderlo introducirlo en el en el sistema de transporte”.

De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, esto está incluido entre los US$ 40 millones de toda la operación. “De modo que se haría, siempre, cumpliendo la normativa, regulación y premisas del contrato que están muy claros en términos ambientales (no se puede superar cierta cantidad de azufre, las partículas por millón. Todo esto está claro”.

Asimismo, Roa dejó claro que el acuerdo es complejo de echar abajo en el caso de la llegada de un nuevo presidente que no esté de acuerdo con la operación. “Son acuerdos y compromisos bilaterales que exigen unas sanciones y cláusulas muy detalladas. Habiendo la necesidad ahora de Colombia de tener gas, insisto, es una alternativa que no podemos dejar de considerar”.

Sobre qué tan costoso sería ese gas venezolano, el presidente Roa indicó que el precio tiene una indexación y un valor establecido que “a pesos de hoy estaría en un nivel muy competitivo, es lo que le puedo decir”, explicó.

Sin embargo, entregó un rango base de entre US$4 y US$6 el millón de BTU, lo cual está por debajo de lo que se importa con SPEC en el Caribe colombiano en momentos de altos precios internacionales.

