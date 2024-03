El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo un anuncio en las últimas horas que para muchos resultó sorpresivo, y para otros no fue más que la materialización de una idea que ya se había esbozado desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro: que Colombia va a importar, a partir del año entrante, gas desde Venezuela.

Pero en torno a esa idea han surgido dudas, pues si bien se garantizaría en un principio el suministro de gas al país, también daría oxígeno al régimen de Venezuela, y, con el tiempo, dejaría expuesta a Colombia a contar con el gas venezolano dependiendo de los vaivenes de la situación en ese país.

“El déficit que hemos determinado desde Ecopetrol en gas para el país empieza el año entrante”, dijo Roa en Noticias Caracol. “Estamos hablando entre 160, 170 millones de pies cúbicos, como el 16 % de la demanda nacional. Hoy ya estamos importando entre 200 y 300 millones de metros cúbicos, esto es entre el 20 y el 30 % de la demanda nacional. Nosotros sí estamos explorando muchísimas opciones”, precisó, y entre ese abanico aceptó que el año entrante podrían empezar a entrar por el gasoducto Antonio Ricaurte, para muchos, obsoleto, entre 50 y 60 millones de metros cúbicos de gas de Venezuela.

La primera duda que surge es si, efectivamente, en Colombia no hay gas. Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), apeló a una metáfora para exponer su punto de vista. “Si nos quedamos cruzados de brazos, los proyectos que van a garantizar el suministro de gas no van a entrar a tiempo. Es como si tuviéramos unas tierras productivas, decidiéramos no cultivarlas y no llevar alimentos a la mesa de los hogares colombianos”, dijo en Caracol Radio.

“Colombia tiene la oportunidad de aumentar sus fuentes de gas natural para asegurar el suministro y la confiabilidad”, aseguró en la emisora. “Y si el Gobierno, de manera determinante, no adopta a tiempo las decisiones regulatorias, ambientales y sociales que son requeridas para que esos proyectos entren, entonces definitivamente vamos a estar un riesgo de desabastecimiento pudiendo haber priorizado y agilizado esos descubrimientos que se han hecho en el país a tiempo”.

¿Ecopetrol puede hacer negocios con PDVSA?

La otra duda que surge es sobre la posibilidad de que Colombia pueda traer gas desde Venezuela, a través de PDVSA, sin tener en cuenta a Estados Unidos. PDVSA está en la lista Clinton, y para hacer negocios con esa empresa hay que contar con una autorización del gobierno estadounidense. Precisamente, en noviembre de 2022, Ecopetrol le pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro esta autorización para tener negociaciones con PDVSA.

La OFAC, el 18 de octubre de 2023, aplicó un levantamiento limitado de las sanciones, bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro y algunos sectores de la economía venezolana en respuesta a la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre representantes del oficialismo y los partidos políticos de la oposición venezolana.

Pero la OFAC y el Departamento de Estado dejaron bien claro que el otorgamiento de medidas adicionales y la continuidad de esta suspensión en particular dependería de que el régimen de Venezuela implementara cambios políticos que condujeran a democratizar las próximas elecciones presidenciales. Eso quedó pactado en el denominado Acuerdo de Barbados.

En respuesta, entre otros hechos, el régimen ratificó la inhabilitación por 15 años de la líder opositora María Corina Machado, escogida como candidata de la oposición en las elecciones primarias del año pasado, y apresó a la activista de derechos humanos Rocío San Miguel.

El alivio que dio la OFAC a la petrolera PDVSA es por un término de seis meses y termina en abril próximo. Así que, para seguir con su idea de comprarle gas a Venezuela en 2025, Colombia tendría que pedirle a la OFAC que extienda el permiso a PDVSA. Pero eso no será fácil pues el régimen de Venezuela incumplió el Acuerdo de Barbados.

Además, hay que tener en cuenta que Ecopetrol, con la que PDVSA traería el gas de Venezuela, está enlistada en la Bolsa de Nueva York. Esa condición le impide hacer negocios con empresas que tengan sanciones de Washington. Si no se extiende el permiso de la OFAC al régimen de Venezuela, PDVSA quedará otra vez aislada después de abril.

El permiso, conocido como ‘General License No. 44’, que autoriza temporalmente todas las transacciones que, de otro modo, estarían prohibidas bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela relacionadas con el sector venezolano de petróleo y gas, incluidas las transacciones con PDVSA y las entidades de las que es propietaria en un 50% o más, vence el próximo 18 de abril a las 12:01 de la mañana.

En ese momento se sabrá si Estados Unidos va a permitir que empresas no solo estadounidenses, sino que estén enlistadas en la Bolsa de Nueva York, como Ecopetrol, puedan tener relaciones comerciales con PDVSA. La grave situación política en Venezuela por la inhabilitación de Machado y el apresamiento de Rocío San Miguel, en un claro incumplimiento del Acuerdo de Barbados, enrarecen la situación.

Además, los análisis no pueden dejar de fijarse en los países europeos que dependen en materia de gas de Rusia y ahora buscan ser autosuficientes para no seguir expuestos a las pataletas de Vladimir Putin. En este lado del Atlántico, el panorama no sería diferente, ante la inestabilidad política de Venezuela. En este momento, con el Gobierno de izquierda de Petro, todo luce bien. ¿Pero si la situación en Colombia cambia y llega un presidente de otra tendencia?

