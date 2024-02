Luego de que Valora Analitik revelara que el acuerdo de importar gas natural hacia Colombia desde Venezuela, por medio de Ecopetrol y PDVSA, se cayera, incluso, antes de que Estados Unidos reactivara las sanciones petroleras en contra del país del presidente Nicolás Maduro, la pregunta que queda es: ¿cuáles son los nuevos planes del Gobierno de Gustavo Petro para cubrir la demanda de este energético?

Colombia, pese a que es un país que podría decirse es rico en gas -teniendo en cuenta el potencial que hay en el norte del país en el offshore (costa afuera)-, podría tener algunos años complejos en los que la demanda superará a la oferta, haciendo cada vez más real la idea de tener que importarlo en cantidades muy superiores a las actuales.

De hecho, tiempo atrás, una experta del sector -que pidió no ser citada-, había dicho que Colombia no puede seguir en pausa pensando en alternativas, sino que debe ponerse en marcha.

“¿Qué vamos a hacer en dos o tres años?, porque el tiempo ya nos ‘comió’ a todos. Aquí ya no es un tema de alternativas y que Venezuela y que X, Y y Z, porque, en definitiva, el desafío está en no perder lo avanzado. Si esto no es así, no vamos a tener una transición energética justa, sino injusta, ya que la demanda no tendría la posibilidad de reaccionar fuente a cualquier racionamiento que podamos tener en la oferta”, indicó.

E insistió en que hay que buscar el sostenimiento de la oferta teniendo como base lo que se ha logrado en los últimos 30 años. “Hay que hablar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hay que ver cuál es el mayor potencial de producción que se puede tener para los próximos tres años”.

Para la conocedora del sector, es imperativo tener claros los planes de desarrollo de todas las empresas en la etapa de producción de sus campos: cuántos pozos perforados y conocer el nivel de inversión en producción.

“Ya no podemos distraernos en el discurso de la exploración y los nuevos contratos. En este momento, para el corto plazo, lo que se tiene que ver es la producción, tiene que haber metas sobre esto. La ANH debe identificar cuánto es lo máximo que podemos poner a full sin destruir las reservas”, manifestó la consultora.

Y, entonces, ¿cómo fortalecer la oferta de gas natural en Colombia?

Expertos del sector han hablado con Valora Analitik y le han expuesto diferentes caminos para que Colombia, hoy, pueda tener un mejor panorama con el gas natural, sin tener que recurrir a la importación por Venezuela.

Para los analistas sigue siendo clave el desarrollo de los proyectos offshore -costa afuera-, hay tres proyectos importantes que ya tienen avisos de descubrimiento: los de Shell, Petrobras y Ecopetrol.

Hay que decir que, tanto en los hallazgos de Petrobras como los de Shell, el 50 % de esa participación la tiene Ecopetrol.

“Una gran apuesta que tiene el país es poder desarrollar la infraestructura que se requiere para traer ese gas que ya ha sido descubierto y, en los números preliminares que han comentado estas empresas, se demuestra que con solo uno de esos proyectos que entren en operación sería posible satisfacer la demanda interna”, indicaron expertos.

Y es que gas en el offshore hay suficiente, tanto así que podría cubrir la demanda, pero, primero, el gran desafío es cómo se va a generar la infraestructura requerida para traer ese elemento a la costa colombiana.

Segundo, cómo se determinará la metodología de remuneración de transporte de gas. “Esto es lo que al final hace viable que estos proyectos entren en operación”, señalaron los expertos.

El tercer factor a considerar, es que traer ese energético desde el mar hacia el continente requiere contar con nuevas licencias ambientales con el fin de conectarlo con la infraestructura de gasoductos vigente en Colombia.

Vale recordar que Colombia ya importa gas por medio de su planta de regasificación ubicada al norte en Cartagena (SPEC), sobre todo en los periodos en los que se necesita para abastecer las plantas de generación térmica en momentos de estrés climático como: el Fenómeno de El Niño y en tiempos de bajos niveles en los embalses.

Retomando, hay muchas opciones para satisfacer la demanda del país y la percepción de esta industria es que es mucho mejor desarrollarlo de manera propia “pues hay cantidades enormes en costa afuera y en los demás descubrimientos que se han dado costa adentro -o en continente-.

Alternativas de Colombia para no perder su autosuficiencia de gas natural

“De ser desarrollados esos descubrimientos, se podría cubrir la demanda. Y vale mencionar que, independientemente de la decisión que tome Estados Unidos sobre Venezuela -que afecta los planes de importación de gas de Colombia-, es fundamental para la soberanía y seguridad energética del país que nosotros podamos desarrollar el gas nacional”, le explicaron la Valora Analitik los expertos.

Para éstos, lo adecuado en materia de política pública es que un país no dependa del gas de otro: como caso de ejemplo está Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania.

