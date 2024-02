Por: VALORA ANALITIK

Luego de conocerse que vuelven a quedar vacantes las sillas de los expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para poder tomar decisiones, las empresas del sector energético de Colombia hicieron un nuevo llamado al Gobierno Nacional.

En comunicación del nueve de noviembre de 2023, las empresas de servicios públicos y entidades que están representadas en Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia, expresaron al presidente de la República, Gustavo Petro, su preocupación por la situación institucional que enfrenta el sector energético del país, por cuenta de la inoperancia de CREG, debido a la falta de expertos comisionados nombrados en propiedad.

“La CREG, cuerpo colegiado conformado por seis expertos comisionados y funcionarios de Gobierno -como los ministros de Minas y Energía y Hacienda, director del DNP y superintendente de Servicios Públicos- desde hace un año viene funcionando a media marcha, con un comité de expertos integrado, principalmente, por funcionarios interinos y sin dedicación exclusiva”, recalcaron los gremios del sector energético.

Cuyos limitados periodos de actuación, han llevado a varios ciclos de vacancias que han impedido, en más de una ocasión, la integración del quorum exigido para la adopción de decisiones.

Actualmente, el sector vuelve a enfrentase a la imposibilidad -por falta de quorum- de que la Comisión pueda adoptar decisiones y, por ende, expedir la regulación sectorial indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados de energía eléctrica y gas natural, pues de los seis cargos de expertos que la integran, solo uno está provisto.

Lo anterior, debido a que de los tres últimos encargos que se realizaron, uno se cumplió el 11 de febrero y los dos restantes el 21 de febrero.

“La inoperancia de la CREG, que de por sí es muy perjudicial y riesgosa para el país, al dejar a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural huérfanos de la producción normativa oportuna y necesaria para su funcionamiento, se ve agravada por situaciones que exigen decisiones prontas y documentadas, para la prestación eficiente y continua de los servicios de energía y gas, en beneficio de los usuarios finales de estos y de la sociedad en su conjunto”, precisa el documento que los gremios hicieron llegar al presidente Petro.

Las urgencias del sector energético de Colombia ante inoperancia de la CREG

De acuerdo con los gremios Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia, respecto al servicio de energía eléctrica, es urgente la pronta solución a los siguientes problemas, entre muchos otros:

Terminar de solventar la situación de liquidez de las empresas comercializadores de energía eléctrica. Definir el programa de respuesta de la demanda para situaciones de condición crítica como el Fenómeno de El Niño. Establecer la regulación de comunidades energéticas, conforme se definió en el Decreto 2236 del Ministerio de Minas y Energía, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Reglamentar los esquemas para viabilizar la entrada de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable definidos en la Resolución de Ministerio de Minas y Energía No 400 42 de 2024.Esto incluye la adopción de medidas urgentes dentro del primer mes posterior a la emisión de dicha resolución, cuyo plazo vence la próxima semana. Aprobar los ajustes a los planes de inversión presentados por Operadores de Red–OR. La modernización del mercado de energía mayorista (Res. CREG 143 de 2021), la cual habilitaría una mayor entrada de agentes renovables y a su vez, da viabilidad a proyectos de servicios complementarios que seguro traerán mayor competencia.

Y, frente al servicio de gas natural:

Flexibilizar las reglas de la comercialización de gas para garantizar abastecimiento. Aprobar las inversiones en infraestructura de transporte solicitadas desde 2022, para garantizar el abastecimiento de gas y la conexión de los mercados Costa e interior. Aprobar los siguientes cargos pendientes: De transporte, solicitudes radicadas desde hace dos años. De distribución, solicitados desde 2020. De comercialización, para lo cual se requiere iniciar el trámite administrativo mediante circular”.

Aunque las organizaciones gremiales aseguraron que algunos de estos temas han tenido importantes avances, su solución definitiva todavía está pendiente y requiere del análisis independiente, técnico, imparcial y objetivo, que solo pueden proporcionar expertos con dedicación exclusiva, designados en propiedad y con conocimiento técnico y especializado, que permitan seguir avanzando a los sectores de electricidad y gas.

“La no definición de los asuntos regulatorios pone en riesgo la prestación y calidad de los servicios públicos de energía y gas, ya que, sin estas decisiones, entre otras, no hay certidumbre sobre la entrada de proyectos que se requieren para garantizar el servicio en ciertas regiones del país, y se promueven discusiones no deseables para el usuario final y el sector energético en general”, apuntaron las entidades.

Adicionalmente, las empresas del sector manifestaron que existe un mandato legal imperativo y de cumplimiento inmediato en cabeza del presidente de la República, de nombrar en propiedad a los expertos comisionados.

“Al respecto, y más allá de que tal sentencia fue apelada, lo cierto es que el deber de nombramiento de los expertos comisionados es incuestionable, y la necesidad de contar con una CREG operativa e independiente es urgente, por lo que nuevamente reiteramos al presidente la solicitud de que se proceda, de manera urgente, a la provisión en propiedad de los cargos de los expertos comisionados de la CREG, con profesionales de dedicación exclusiva y el conocimiento especializado requerido, según lo dispuesto en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994”, concluyeron.

¿Qué ha pasado con la CREG y los comisionados en el Gobierno Petro?

Según el exministro, Amylkar Acosta, la CREG ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad, entorpeciendo su normal funcionamiento.

El experto recordó que el presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG -mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023-, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándola sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo.

Luego, designó -en calidad de encargados- los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del expresidente Iván Duque. Por lo que no se le estaba otorgando del todo independencia a la Comisión.

“Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, a tal punto que el cinco de octubre de 2023, al vencerse los términos del encargo de los expertos comisionados encargados, la entidad se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio”, manifestó Acosta.

Posteriormente, tuvo que intervenir la procuradora, Margarita Cabello, quien le requirió al ministro, Andrés Camacho, proveer las plazas de los expertos comisionados: fue cuando se dio el nombramiento de cuatro de los seis, pero solo uno de ellos en propiedad, el actual director ejecutivo de la CREG Omar Fredy Prías.

En seguida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -el 25 de enero de 2024- le ordenó al presidente Petro que “dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la Sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva para períodos de cuatro años”.

Pero, a pocos días de cumplirse el plazo establecido por el Tribunal, en lugar de su hacer los nombramientos el Gobierno Nacional la recurrió ante el Consejo de Estado.

Todo esto, mientras se les vencía el encargo de los tres comisionados designados como encargados, pero sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el despacho del Ministerio de Minas: ellos fueron José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez.

De esta manera, a la CREG vuelven las vacantes dejando a la entidad sin quorum para tomar decisiones y una alta posibilidad de que la interinidad se prolongue.

