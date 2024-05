Por: Robby Perfiles

Después de un caótico tráfico por la siempre impasible Bogotá, llegué al hotel Hilton de Corferias donde tenía una cita muy interesante, y es que iba a entrevistar al ‘disc-jockey’, periodista musical, cultural y melómano Manolo Bellon.

Allí estaba él, muy relajado y sonriente, con una chaqueta roja que resaltaba su cabellera blanca. A decir verdad, pienso que no es cabello lo que se extiende de su cabeza, sino notas musicales, pues, es una biblia de la música y un apasionado del rock.

Para su último y más reciente libro ‘Conspiraciones, mitos y leyendas en la historia de la música’, consultó cientos de artículos de prensa, libros y portales web. Investigación que le tomó cuatro años. “El plan documental siempre fue con la intención de que haya dos o tres puntos de vista”, indicó Manolo.

Sin embargo, es un libro diferente a los demás, pues se centra en toda conspiración, mito o leyenda de los artistas más memorables y, con esto, no siempre se habla de los más conocidos. “Desde hace muchos años, antes de que hubiera redes sociales con mucha frecuencia la gente me preguntaba: ¿es cierto que tal canción dice tal cosa?, ¿es cierto que tal artista no murió sino que fingió su muerte? […] ha sido una constante en mi vida y decidí convertirlo en un libro”, aquí la inspiración de Bellon para escribir sobre el tema.

“El blues es la mamá del rock and roll, una mamá generosa, una mamá grande, amplia que permitió una cantidad de influencias”

Los ojos de Manolo se dilataban al hablar de su pasión y los míos al escucharlo. Conversamos de muchos artistas; Ma Rainey, la madre del blues (que por cierto hay una película sobre su vida y obra musical titulada con su sobrenombre); Bessie Smith, Jelly Roll Morton y así un montón de artistas más, pero para Manolo abordar la historia de Robert Johnson, no fue fácil. “Cuando Johnson murió, tenía 27 años. No le hicieron autopsia, tan solo es un negro que se murió, como decían en aquella época. ¡Qué ofensivo!” expresa Bellon.

En su libro —en el capítulo 3— Bellon hace alusión al famoso ‘Club de los 27’ o “La edad maldita”, como él prefiere llamarlo, que gira en torno a los mitos de grandes artistas que fallecieron a esta edad estando en el auge de sus carreras. También hace referencia a los autores que vivieron en épocas más hostiles y que pasaron al olvido, a pesar de ser vitales para el nacimiento de otros.

“Robert Johnson, el tipo grabó treinta y pico de canciones en su vida, no hizo más, y mira la leyenda en la que se convirtió […] referente de una cantidad de artistas de los 50, 60, 70, 80 en adelante. Que se haya convertido en un referente de ese tamaño y muriendo a los 27. ¡Es brutal!”, me dice Manolo.

La historia de Niccolò Paganini fue muy desafiante para la investigación de Manolo. Aunque fue uno de los representantes más notorios del movimiento instrumental, el acceso a la información fue bastante arduo, según indica Bellon. Esta y más historias aparecen en su libro, cargado de especulación, ¿o realidades?.

Manolo creció rodeado de música, su madre cantaba, su padre tocaba el piano y en medio de caminos de acetatos aprendió de Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert, Schumann… todos los clásicos. En los años 70, tenía una columna de música en un reconocido periódico; escribía libretos para programas de radio, pero también escribía para él, por la única pasión de escribir. ‘Disc-jockey’, periodista cultural y musical, melómano… escritor.

