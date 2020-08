green

Hay que tener en cuenta que en cada capítulo se aclara que la historia está basada en hechos reales, pero tiene hechos ficticios. Por eso, de acuerdo con el heredero mayor de la relación del cantante de ‘Tú eres la reina’ con Patricia Acosta, uno de los detalles sobre la vida de su padre —de la que hay muchos mitos sexuales, sobre maldiciones y demás— que presentó la producción y es producto de la ficción está relacionado con el nacimiento de la hija mayor.

Rafael Santos dijo en ‘Día a día’, este mes, que la niña que muestran como ‘Panchita’ en la vida real sería su hermana mayor, pero el nombre no es el verdadero y tampoco es cierto que Diomedes se haya tenido que hacer cargo solo de esa heredera que tuvo.

“Panchita fue una bendición para este personaje, porque se puede tratar de mi hermana mayor Rosa Elvira. Y que a mi papá le llegara una hija, para que se la llevara a cantar a todas partes, porque la mamá se la entregó y no se volvió a saber [nada de ella], claro que esto hace parte también de la ficción. Se ve muy bonito, como sentimental, que en ese momento ‘el Cacique’ tenga su hija ahí, pero papá nunca hizo eso, porque papá decía: ‘Los hijos son de la mamá’ [risas]”, dijo el actor y cantante, al tiempo que se mostró feliz de haber grabado con dicha niña, que aparece en la foto del trino de Caracol.

#RafaelOrozco, el ídolo I Claudia amenaza a Dionisio con llevarse a la niña. https://t.co/JdJJvB9pEB — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 28, 2020

Lo segundo que el hermano de Martín Elías desmintió fue que su reconocido progenitor tocara la caja. “A papá el único instrumento que le gustaba interpretar era la guacharaca. […] Los López le daban la oportunidad, pero él nunca tocó la caja. Esto se hizo así [en ‘Rafael Orozco, el ídolo’] para darle un toque de compañerismo, de apoyo, de cariño y de respeto a ‘Rafa’, porque se sabía y siempre se ha sabido que fueron muy grandes amigos”, señaló.

Esa explicación la dio cuando en el matutino le preguntaron si era o no verdad que Diomedes Díaz y Rafael Orozco tenían una rivalidad.

Por lo mismo, Rafael Santos decidió contar una historia sobre dos canciones que compuso su padre para dárselas al intérprete de ‘Solo para ti’, que asesinaron hace 28 años y cuya muerte se especula que vengó Pablo Escobar.

“Papá estudió en el colegio Loperena con ‘Rafa’ y compartieron varios festivales. En uno de esos concursos, ‘Rafa’ le pide una canción, porque ya iba a graduarse como bachiller, para grabarla con el maestro Emilio Oviedo [que sale en la producción con otro nombre]. En ese orden de ideas, mi papá le da ‘Cariñito de mi vida’ y ‘26 de mayo’, pero ustedes saben que ‘26 de mayo’ es una autobiografía de mi padre, que le lucía cantarla a él, y ‘Rafa’ quedó contento con ‘Cariñito de mi vida’, que fue la primera que mi papá le compuso a mi madre siendo novios, a la edad de 12 años”, dijo el famoso, y algunas cosas concuerdan con la bionovela como lo del centro educativo y las competencias, aquí una de las que recrearon en televisión:

Cabe mencionar que el hijo del ‘Cacique’ no es el único que se ha referido a la supuesta rivalidad entre los dos intérpretes de vallenato. Alberto Salcedo sugirió en un conversatorio, publicado por Panorama Cultural, que la relación de ellos era de respeto; es más, como intentó mostrar la bionovela en algunos capítulos, añadió que Rafael Orozco era el único que ponía a dudar a Diomedes Díaz de ser “el número uno”.

Salcedo aseguró que Joaquín Guillén le contó que, cuando tenía alguna presentación donde iba a estar Rafael, Diomedes “no comía”, era un “lío sacarlo de la cama”, “se ponía de mal genio” y “’agresivo’” en el escenario. Lo que Díaz no sabía era que a su colega le pasaba algo similar, puntualizó la fuente en dichas declaraciones.

Finalmente, otra mentira tiene que ver con cómo llamaron al ‘Cacique’ en la bionovela, pues al personaje le pusieron uno de sus apellidos reales, pero el primero, así como el nombre, no lo adoptaron.

La razón para que lo nombraron Dionisio Maestre y no Diomedes Díaz es porque la producción no habría llegado a un acuerdo con el artista “para utilizar su imagen y nombre en las grabaciones”, publicó Primera Línea en julio de este año con, además, una toma de la cédula del cantante para demostrar que no es que Caracol haya usado el segundo nombre de él, pues en el documento aparece que únicamente era Diomedes Díaz Maestre.

Esa imagen de la cédula no solo la ha compartido dicho medio, sino que circula en redes sociales y en este trino se puede apreciar: