En la trasmisión del espacio de entretenimiento estaba hablando de la liposucción que se hizo Lowe León, novio de Andrea Valdiri, cuando Elianis Garrido comentó que en los próximos días ella también se operará y pasará por las molestias que estos procedimientos acarrean.

“Ya tengo casi todo. […] Me voy a hacer dos. Me voy a hacer la nariz y me voy a hacer los senos. Normal”, explicó la también bailarina al medio, en donde en julio llegó a abandonar el set por una bochornosa discusión que tuvo con un colega.

Respecto de la mamoplastia, la actriz aseguró que era para reducir la talla de sus senos, pues tiene una “situación médica” que es necesario atender, así que le van a quedar más pequeños.

¿Cuántas cirugías tiene Elianis Garrido?

Cabe mencionar hace poco más de un mes la presentadora aseguró que ha pasado muy pocas veces por el quirófano, debido a que le tiene miedo a las agujas; hasta ese momento solo se había hecho 3 cirugías.

Con lo anterior y teniendo en cuenta su reciente declaración, la bailarina sumaría 5 procedimientos estéticos; incluso, en agosto mostró cómo lucía antes de hacerse estos cambios.