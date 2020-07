View this post on Instagram

Les confieso que me ha costado mucho volver a la rutina de ejercicios que tenia hace ya unos años atrás, la cual tuve que suspender a raíz de una lesión de esguince izquierdo de tercer grado. Esto me frustró mucho y tuve que suspender por varios años. Luego de venir de los Estados Unidos y estar nuevamente aquí en mi país me he propuesto a luchar con esos fantasmas y le doy gracias ahorita a mi entrenador @mambacopacheco que no sólo me ayuda en mi parte física sino también en mi parte mental. Gracias Champion 🙏. Siempre me han fascinado los deportes y su alto rendimiento por eso he retomado el #boxing con toda la motivación y respeto a este gran deporte. Espero estar mañana alzando el cinturón pero no de boxing sino de grammys 🤣 que es uno de mis anhelos más grandes como músico. Así que… Vamos por el #GrammyLatino Equipo que esta tanda que viene va a estar buena 🎶🔥🥊. #NewMusic #loweleon #teamleon Equipo y colegas no los menciono porque cada uno de ustedes saben que ya eso no se necesita. ☺️ Juraaa