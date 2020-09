green

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo‘, Carla aseguró que ha tenido problemas para entrar a algunas producciones por su peso: “Muchas veces me dicen no te podemos contratar porque estás gorda“.

Además, la recordada ‘Lolita‘ añadió que las personas han sido “super crueles” con ella por este motivo; incluso, aseguró que “han barrido el piso” con su autoestima por esta razón.

“No crean que a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. Me he sentido discriminada por, a veces, estar bien conmigo misma”, explicó Giraldo, y añadió que en redes también la critican por ello.

¿Qué piensa Carla Giraldo de las provocadoras publicaciones que hace en Instagram?

En la conversación con el medio, la actriz también se refirió a la sugestiva fotografía con la que le hizo el quite a la censura de la red social, de esta aseguró que “estaba completamente empelota”, solo tenías las medias.

“Me parece una foto linda, sensual; no me parece morbosa“, describió la imagen la artista.

Con lo anterior, Carla Giraldo recordó aquel tiempo en el que causó revuelo por haber posado para SoHo, y trajo a la memoria el falso desnudo que hizo en 2018 para la revista DonJuan.

Aquí, la entrevista que le concedió la actriz al programa de Canal 1: